The Walking Dead : nouveau trailer pour l’épisode final de la saison 10

Une nouvelle bande-annonce vient teaser un peu plus les fans de The Walking Dead. AMC a publié un court trailer de 30 secondes, qui ne révèle pas de grandes surprises, mais en dit plus sur ce que vont vivre les principaux personnages dans ce final.

Crédit : AMC

On aperçoit notamment Daryl, Carol, Kelly, Magna et d’autres en train de se couvrir d’entrailles de zombies afin de s’infiltrer dans la horde de Beta. Une stratégie qui semble très risquée. Dans le trailer, on peut en effet entendre Daryl prévenir : « On ne va pas tout s’en sortir. Mais c’est le seul moyen ».

De l’action et des morts

Cette réplique confirme les propos d’une des productrices du show en avril dernier, qui avait annoncé que tous ne survivraient pas à cet épisode. Le showrunner Scott Gimple a également récemment fait des confidences qui laissaient sous-entendre qu’un personnage important allait mourir. Il avait notamment évoqué la personne s’occupant de protéger Judith et RJ, ce qui signifierait que la victime pourrait être Gabriel.

De leur côté, Eugene, Ezekiel, Yumiko et Princess semblent plus déterminés que jamais. « Après tout ce qu’on a espéré, après tout ce qu’on a traversé, on ne fera pas marche arrière », déclare Eugene.

Les autres images du trailer dévoilent une succession de scènes d’action, qui annoncent un épisode intense. Il y a quelques mois, l’acteur Jeffrey Dean Morgan décrivait cet épilogue comme un véritable film The Walking Dead. Le trailer se termine sur ce message : « L’attente est terminée ».

A #TWD Special Event – One Night Only



The Whisperer War Final Showdown ☠️



WE ARE ALMOST THERE #TWDFAMILY!



Hurry up Oct 4th pic.twitter.com/eQ9yuRgQQG — ɛʐɛӄɨɛʟ քǟʏȶօռ 😷 (@EzekielsPayton) August 31, 2020

Un marathon The Walking Dead en septembre

Les fans de The Walking Dead patientent depuis mars dernier pour découvrir la conclusion de la saison 10. En raison de la crise pandémique, la production avait retardé sa diffusion. L’épisode 16 sortira finalement le 4 octobre prochain. Tout au long du mois de septembre, AMC diffusera les épisodes précédents sous forme de marathon, ainsi que le documentaire The Walking Dead: Episode Diaries, qui présentera les coulisses de la saison 10, ainsi que des interviews des acteurs de la série.

Source : We got this covered