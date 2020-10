The Witcher, saison 2 : L’intrigue dévoilée par Netflix

Netflix livre de premières informations sur l’intrigue de The Witcher, saison 2. Mais ce n’est pas tout : la plate-forme de SVOD en a profité pour dévoiler deux photos de Yennefer.

The Witcher livre l’intrigue de sa saison 2 – Crédit : Netflix

The Witcher, en à peine une saison, est devenu un programme incontournable sur Netflix. Et c’est Henry Cavill, rêvant d’incarner James Bond après Spider-Man, qui y campe Geralt de Riv. A n’en pas douter, la franchise vidéoludique The Witcher de CD Projekt, dont Cyberpunk 2077 a livré une publicité avec Keanu Reeves, aura participé au succès de la série. Une série dont la seconde saison dévoile aujourd’hui son synopsis, ainsi que des photos de Yennefer, campée par Anya Chalotra.

Yennefer au cœur de l’intrigue de cette seconde saison

La showrunneuse de The Witcher l’a déjà annoncé en interview. La saison 2 de la série montrera un changement drastique pour Ciri, épousant son destin de guerrière. L’accent devrait également être mis sur Yennefer, alors qu’un mystérieux ennemi a été évoqué. Et en attendant cette seconde saison, son synopsis a été dévoilé. De quoi alimenter toutes les théories autour de l’intrigue.

Convaincu que Yennefer est morte pendant la bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla (ndlr : Ciri) dans l’endroit le plus sûr qu’il connait, sa maison d’enfance à Kaer Morhen. Alors que rois, elfes, humains et démons du continent luttent pour la suprématie au-delà des murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : un pouvoir mystérieux qu’elle possède au fond d’elle.

Notons également que, toujours d’après la showrunneuse, la saison 2 adoptera une forme plus traditionnelle. La première fût marquée par des sauts temporels assez importants.

Deux nouvelles photos pour Yennefer

Crédit : Netflix

Crédit : Netflix

En plus de l’intrigue dévoilée, deux nouvelles photos de Yennefer ont été publiées. On y aperçoit l’héroïne enchainée, au milieu de ce qui semble une forêt, avec des inconnus. Nul doute que le personnage, important dans l’intrigue, n’est pas mort lors de la bataille de Sodden, comme Geralt de Riv le pense.

The Witcher n’a pas encore de date pour sa saison 2, en dehors de l’année 2021 évoquée par Netflix. Sans oublier qu’un spin-off, appelé Blood Origin, a été officialisé.

