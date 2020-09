Uncharted : Tom Holland tease les fans du jeu vidéo au sujet du film

« Le film est tout ce que je rêvais qu’il soit. », a déclaré hier Tom Holland à ses abonnés Instagram. Dans une vidéo diffusée en direct, l’acteur a évoqué ses projets actuels, parmi lesquels Uncharted, adaptation cinématographique de la célèbre licence de jeu vidéo. À en croire les propos de Holland, le film sera à la hauteur des attentes des fans.

Image du jeu Uncharted 4 – Crédit : Sony Computer Entertainment

« Le tournage se passe tellement bien », a annoncé l’acteur britannique. Celui qui incarnera Nathan Drake à l’écran a également teasé les fans du jeu, qui attendent le film Uncharted depuis plus d’une décennie. « Je ne sais pas si vous avez joué aux jeux, mais j’étais un grand fan du jeu, et ça se passe tellement bien. », a déclaré l’acteur. Début 2020, Holland avait déjà mis la barre assez haute en déclarant que le script d’Uncharted était le meilleur qu’il ait jamais lu. Un enthousiasme partagé par Mark Wahlberg, qui interprétera Sully dans le film. Il a notamment comparé l’adaptation du jeu à un mélange d’Indiana Jones et de L’Affaire Thomas Crown.

Les deux acteurs se réjouissent de pouvoir enfin concrétiser le projet auquel beaucoup ne croyaient plus. Après des années de doutes et un véritable défilé de de réalisateurs, Tom Holland avait enfin annoncé le début du tournage d’Uncharted en février dernier. Mais le film a dû faire face un énième obstacle, avec la pandémie qui a plongé le monde dans une longue période de confinement.

Pour l’instant, tout semble donc se passer pour le mieux sur les plateaux de tournage. Il faut croiser les doigts pour que cela continue. Malgré les nouvelles règles sanitaires mises en place, aucune production n’est à l’abri d’une interruption brutale. Récemment, Warner Bros a dû arrêter le tournage de The Batman, car l’acteur principal Robert Pattison a contracté la COVID-19. Si les équipes d’Uncharted parviennent à rester à l’abri de l’épidémie pendant les mois qui viennent, le film devrait sortir en salles en juillet 2021.

Uncharted : Tom Holland nous en dit un peu plus sur le film

Source : SCREEN RANT