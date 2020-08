Voici les fabricants de smartphones les plus populaires en France au deuxième trimestre 2020

Après un trimestre compliqué à cause de la pandémie de COVID-19, Canalys nous donne un aperçu des parts de marché des fabricants de smartphones en France. Et ce qu’on peut voir, c’est qu’une marque chinoise s’en sort mieux que la concurrence.

En effet, alors que les ventes de smartphones étaient en berne à cause du confinement, Xiaomi semble avoir mieux vécu la crise que les autres marques présentes en France. C’est la seule marque qui a enregistré une augmentation de ses ventes au second trimestre.

Source : Canalys

Avec une augmentation des ventes de +82%, Xiaomi atteint 15% de parts de marché, ce qui le place en seconde position, derrière Samsung à 37%. La marque coréenne a également vu ses ventes chuter de -32% ce trimestre.

Par rapport au premier trimestre 2020, on remarque que le top 3 des fabricants de smartphones en France a été modifié. En effet, Samsung, Apple et Huawei étaient jusqu’à maintenant leaders dans notre pays, mais les sanctions américaines contre Huawei, les empêchant d’installer les services Google sur son téléphone, ont grandement affecté la fidélité de leurs fans français. Le nouveau Huawei P30 Pro New Edition, qui est sorti avec les services Google, ne semble pas avoir aidé la firme chinoise à remonter la pente sur notre sol.

Néanmoins, Huawei a vu ses ventes exploser en Chine, et à réussi à s’imposer comme le premier fabricant de smartphones au niveau mondial. Wiko, quant à lui, continue de disparaître de plus en plus du paysage au fil des trimestres.

En constante augmentation depuis son arrivée sur le sol français, Xiaomi compte bien rafler la première place au géant coréen avec son prochain flagship, dont une coque a dévoilé un module photo énorme.

Et qu’en est-il à l’échelle européenne ?

Sur le marché européen, on remarque que Samsung et Huawei sont également en perte de vitesse. Seuls Apple et Xiaomi semblent tenir le coup et ont vu leurs ventes augmenter. Le fabricant américain semble plus apprécié dans les autres pays européens, car l’entreprise totalise 21% des parts de marché en Europe, contre seulement 15% en France. La date de sortie de l’iPhone 12 repoussée ne devrait pas non plus aider Apple à voir ses chiffres augmenter au troisième trimestre.

Source : yanliufr