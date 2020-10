Windows 10 veut en savoir plus sur vous pour mieux configurer votre ordinateur

Le changement le plus notable de cette version est l’inclusion d’une nouvelle page de configuration prête à l’emploi dans laquelle vous pourrez classer votre PC dans une ou plusieurs catégories.

Cet écran de configuration est similaire à ceux que vous connaissez déjà. Actuellement, vous avez le choix de configurer vos paramètres système pour la confidentialité et les services Microsoft supplémentaires. Par exemple, ces pages vous demandent vos services Microsoft préférés, la langue utilisée ou la disposition du clavier souhaitée.

Récemment, Microsoft a annoncé un rafraîchissement du menu Démarrer. L’entreprise américaine a également prévenu les utilisateurs qu’ils ne pourront plus désinstaller Edge.

Les autres options demandées par Windows 10 lors de l’installation du système d’exploitation incluent le compte Microsoft et Cortana. Windows vous demande aussi si vous souhaitez créer un compte OneDrive pour synchroniser votre contenu sur vos appareils.

Le nouvel écran veut mieux vous connaître pour mieux configurer votre PC

Microsoft expérimente actuellement une nouvelle page d’expérience prête à l’emploi. Elle permettra à Windows 10 de comprendre l’utilisation de votre appareil et de vous recommander les services ou outils appropriés.

Selon Microsoft, cette fonction sera initialement accessible à un sous-ensemble d’utilisateurs dans le cadre du canal de développement Windows Insiders et sera déployée pour tous les testeurs dans les prochains jours.

Tout ce que l’écran communique aux utilisateurs est que « si vous choisissez de dire à Microsoft comment vous comptez utiliser votre appareil, nous personnaliserons les suggestions d’outils et de services lors de la configuration de l’appareil et de votre expérience d’accueil. ».

Aucun autre détail n’est donné sur les changements apportés si vous sélectionnez une option. On peut supposer que si vous choisissez « Gaming » par exemple, Windows activera automatiquement les options qui donneront le plus de performances possible à votre PC. Vous pouvez cependant aussi sélectionner l’option « Passer » et ne pas partager de plans d’utilisation spécifiques avec Windows 10 pendant le processus de configuration.

Source : Windows