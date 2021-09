Xiaomi 11T et 11T Pro : le design des smartphones dévoilé avant leur présentation le 15 septembre

Xiaomi devrait dévoiler dans deux semaines ses nouveaux Xiaomi 11T et 11T Pro, et nous connaissons déjà le design et une partie des caractéristiques techniques des deux smartphones.

Xiaomi tiendra un événement le 15 septembre prochain, lors duquel il devrait dévoiler ses 11T et 11T Pro, qui succèderont directement aux Mi 10T et 10T Pro de l’année dernière, tout en reprenant une partie des caractéristiques techniques du Mi 11.

Xiaomi 11T – Crédit : 91mobiles

Le leaker Ishan Agarwal a déjà dévoilé via 91mobiles le design de la nouvelle série de Xiaomi. Celui-ci est très différent du Mi 11 actuel, et ne ressemble à aucun autre smartphone du fabricant chinois. En effet, on retrouvera une configuration photo avec 3 capteurs, dont un capteur principal de 64 MP sur le modèle 11T et de 108 MP sur le modèle 11T Pro. On remarque que les smartphones proposent deux grands capteurs (grand-angle et ultra grand-angle) et un plus petit, qui sera probablement un objectif macro.

À l’avant, on retrouvera un poinçon au centre d’un écran sans bords, qui ne semble pas incurvé. D’après les informations qui avaient fuité il y a quelques jours, nous savons déjà qu’il s’agira d’un écran AMOLED 120 Hz, soit une importante mise à niveau par rapport à l’écran IPS 120 Hz des Mi 10T. Néanmoins, même si l’écran est désormais AMOLED, Xiaomi a fait le choix de conserver le capteur d’empreinte digitale sur la tranche.

Le 11T utilisera un processeur signé MediaTek

Autre nouveauté importante sur cette série 11T est la présence d’un processeur Dimensity 1200 sur le modèle classique, tandis que le 11T Pro utiliserait bien une puce Snapdragon 888 de Qualcomm. On sait également que les smartphones seront alimentés par des batteries de 5000 mAh, avec une recharge rapide filaire de 120 W sur le modèle Pro.

Enfin, les deux modèles seront proposés en trois coloris : Celestial Blue, Moonlight White et Meteorite Grey. On retrouvera deux configurations différentes, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Concernant les tarifs, comme le 11T n’utilisera pas de processeur haut de gamme de Qualcomm, on peut espérer que Xiaomi revoit le prix à la baisse par rapport aux 499 euros du Mi 10T. Rendez-vous le 15 septembre prochain pour en savoir plus.

Source : 91mobiles