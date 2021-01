Xiaomi Mi 11 Pro : voici à quoi pourrait ressembler le smartphone haut de gamme

L’année dernière, le Xiaomi Mi 10 Pro proposait également des améliorations significatives au niveau des capteurs par rapport au Mi 10, mais il améliorait également la charge rapide, les haut-parleurs ainsi que la qualité de l’écran.

Xiaomi Mi 11 Pro concept basé sur les récents leaks – Crédit : BenGeskin / Twitter

Cette année, Xiaomi sortira bien un Xiaomi Mi 11 Pro, comme l’a confirmé le code source de l’application MIUI Gallery. De plus, les Mi 11 et Mi 11 Pro devraient être rejoints en mars par un smartphone moins ambitieux, le Xiaomi Mi 11 Lite, dont la fiche technique a déjà fuité.

Xiaomi veut devenir le roi de la photo avec son Mi 11 Pro

Selon Digital Chat Station, le Xiaomi Mi 11 Pro disposera du même écran que le Xiaomi Mi 11. Le concept ci-dessus se base sur les informations communiquées par le leaker @duanrui1205, dont les informations sont souvent très fiables. On retrouvera à l’arrière un module photo assez atypique, puisque celui-ci sera horizontal. En outre, les caméras seront alignées sur deux rangées et le double flash LED se trouvera sur la droite.

Contrairement au Xiaomi Mi 11, le Mi 11 Pro abandonnera le capteur 108 MP et le remplacera par un capteur de 50 MP. Il s’agirait vraisemblablement d’un Samsung ISOCELL GN2, qui n’a pas encore été annoncé. Il succèderait directement au Samsung ISOCELL GN1 qui équipait les Vivo X50 Pro. Ce capteur permet des résultats très impressionnants en basse luminosité grâce à ses gros photosites de 1,2 μm et sa taille de 1/1,31.

Le Xiaomi Mi 11 Pro serait également équipé d’un capteur ultra grand-angle plus performant, un troisième capteur encore inconnu ainsi qu’un périscope semblable à celui du Xiaomi Mi 10 Ultra. Il avait permis à ce dernier de finir à la troisième place du classement photo de DXOMARK, après les Huawei Mate 40+ et Mate 40.

Le smartphone haut de gamme de Xiaomi devrait proposer une recharge rapide de 120 W en filaire, une charge sans fil supérieure à 50 W et un meilleur système de refroidissement. En conséquence, le smartphone sera beaucoup plus épais et lourd que le Xiaomi Mi 11. Tout comme le Mi 11, on peut s’attendre à ce que Xiaomi fournisse le chargeur dans la boîte pour la version internationale. Il n’est pas attendu avant le Nouvel An chinois, le 12 février prochain.

Source : Ben Geskin