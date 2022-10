Comment Enedis coupe votre ballon d’eau chaude à distance, une histoire étonnante liée à Google Maps et la saison 2 des Anneaux de Pouvoir : c’est le récap

Comment Enedis fait pour couper votre ballon d’eau chaude via Linky, une histoire étonnante liée à Google Maps et des informations sur la saison 2 des Anneaux de Pouvoir sur Prime Video, c’est le récap du jour.

Aujourd’hui dans le récap. Une Britannique peut se targuer d’être apparu sur Google Street View à deux reprises et au même endroit, nous vous expliquons comment Enedis peut couper votre ballon d’eau chaude et on vous parle de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

Google Maps : un sacré hasard

En 2009, Leanne Sarah Cartwright apparaissait sur Google Maps à une intersection. Incroyable mais vrai, cette Britannique a été photographiée exactement au même endroit par une Google Car neuf ans plus tard.

Lire : Google Maps la photographie au même endroit à 9 ans d’intervalle, c’est donc ça le multivers ?

Mais comment Enedis fait pour couper les ballons d’eau chaude ?

Les chauffe-eau seront désactivés pendant l’heure du déjeuner. Si la mesure en elle-même n’est pas choquante, on peut se demander comment Enedis s’y prend pour remplir cet objectif.

Lire : Sobriété énergétique : comment Linky fait pour débusquer votre ballon d’eau chaude ?

Les Anneaux de Pouvoir saison 2 : quelques années à patienter

Alors que le premier acte s’approche de son point final, on se demande déjà quand sortira la saison 2 de la série Les Anneaux de Pouvoir. Il faudra faire preuve de patience, selon les showrunners.

Lire : Les Anneaux de Pouvoir : la saison 2 n’arrivera pas de sitôt