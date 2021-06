Facebook Messenger : une mise à jour ajoute une barre de réponse rapide, des liens de paiement et de nouveaux thèmes

Facebook déploie aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour Messenger. Elle apportera de nouveaux thèmes, une barre de réponse rapide à chaque fois que vous envoyez ou recevez des médias, et de nouvelles façons d’envoyer et de recevoir de l’argent de toute personne utilisant Facebook Pay.

Facebook Messenger – Crédit : Facebook

Après avoir dévoilé une mise à jour majeure de son identité visuelle, Messenger se dote désormais de nouvelles fonctionnalités. La nouvelle barre de réponse rapide se trouve dans la bibliothèque multimédia de Messenger et vise à faciliter la discussion sur les médias publiés par des amis sans avoir à revenir au fil de discussion principal.

En effet, les utilisateurs peuvent par exemple appuyer sur une photo ou une vidéo et envoyer une réponse grâce à la barre de réponse rapide. Celle-ci se trouve en bas de l’écran. Il suffit ensuite de glisser vers le haut pour quitter la bibliothèque multimédia et revenir au fil de discussion principal. En plus de cette fonctionnalité, les messages éphémères façon Snapchat sont également disponibles chez Facebook.

De nouveaux thèmes arrivent sur Messenger

Facebook améliore également la prise en charge des thèmes sur Instagram Direct et Facebook Messenger. La société a ajouté trois nouveaux thèmes, dont celui qui soutient la Journée mondiale des océans, un autre pour le film Fast and Furious 9, et le thème de l’album « Sour » d’Olivia Rodrigo. Tous trois sont désormais disponibles dans les sections de thèmes de Messenger et d’Instagram.

Enfin, Messenger apporte également la nouvelle fonctionnalité de codes QR et de liens de paiement, qui permettra aux utilisateurs d’envoyer et de demander de l’argent avec Facebook Pay à n’importe qui, même s’ils ne sont pas amis sur Facebook. Les utilisateurs peuvent accéder à leur code QR et à leur lien de paiement personnel dans les paramètres de Messenger, sous l’option Facebook Pay.

Facebook précise que les codes fonctionneront entre tous les utilisateurs américains de Messenger, et qu’ils ne nécessiteront pas d’application de paiement séparée ou de processus de saisie ou de téléchargement de contacts pour commencer. Malheureusement, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible en France.

