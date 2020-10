Pénurie de cartes graphiques : une filiale de MSI en profitait pour doubler ses prix

MSI a admis que sa filiale Starlit Partner a eu accès par « erreur » aux nouvelles cartes graphiques GeForce RTX série 30 de MSI, après avoir été trouvée en train de les vendre à des prix très élevés sur eBay.

MSI RTX 3080 GAMING X TRIO – Crédit : MSI Gaming USA / Twitter

NVIDIA avait présenté ses nouvelles cartes graphiques avec l’architecture Ampere au début du mois de septembre. Depuis, nous avons déjà pu tester la RTX 3080, une tueuse de GeForce RTX 2080 (Ti) taillée pour la 4K. Nous avons aussi pu tester une carte graphique personnalisée de chez Gainward, la GeForce RTX 3080 Phoenix GS.

Starlit Partner opère sous le nom de MSI Computer Corp et a été créé en 2016. D’après des captures d’écran publiées chez VideoCardz, les RTX 3080 vendues deux fois plus cher étaient annoncées comme étant dans un état « neuf », et que quatre d’entre elles avaient été vendues. Cependant, la page eBay indique maintenant que le produit a été retiré de la vente « car il y avait une erreur dans l’annonce ». À cause de la pénurie, certains consommateurs vendent leurs RTX 3080 pour des milliers de dollars sur eBay.

MSI a officiellement réagi à cette polémique

MSI n’a pas tardé à réagir. En effet, sur Twitter, MSI a confirmé que Starlit Partner est une « filiale de vente individuelle« , et a déclaré qu’elle vend habituellement les « stocks excédentaires et les articles remis à neuf » de MSI. Le fabricant indique aussi que Starlit ne reçoit normalement pas de nouveaux produits comme les cartes graphiques GeForce RTX 3000, mais « une erreur leur a permis d’accéder à des stocks qu’ils n’étaient pas autorisés à manipuler. ».

Le fabricant a assuré au public qu’il y aura une « politique plus stricte pour éviter des situations comme celle-ci » à l’avenir. Elle demande également à Starlit Partner d’offrir deux options à ceux à qui sa filiale a vendu les cartes à des prix déraisonnables : « retourner le produit et recevoir un remboursement complet, ou un remboursement partiel du montant payé par rapport au prix de vente conseillé de MSI. ».

Regarding Starlit Partner/eBay: pic.twitter.com/QqRDBNRdVa — MSI Gaming USA (@msiUSA) October 7, 2020

Source : MSI