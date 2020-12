Samsung Galaxy Z Fold 3 : plus fin, plus léger et aussi cher que le Galaxy Z Fold 2

D’après les retours de la conférence, relayés par SamMobile, Samsung continuera d’améliorer ses Galaxy Z Fold en réduisant leur épaisseur et en les rendant plus légers.

Le Galaxy Z Fold 2 a été une grosse évolution par rapport à son prédécesseur. En effet, en plus de proposer des écrans plus grands ainsi qu’une charnière repensée pour être plus durable, le Galaxy Z Fold 2 utilise également l’écran pliant OLED avec la plus petite courbure au monde.

D’après SamMobile, le Galaxy Z Fold 3 devrait également profiter d’améliorations majeures au niveau de son design. Celui-ci devrait être plus fin et plus léger que le Galaxy Z Fold 2 de 2020. Pour cela, Samsung pourrait concevoir un nouvel écran OLED avec une courbure encore plus petite. Le Galaxy Z Fold 3 devrait également être le premier smartphone du fabricant coréen équipé d’une caméra sous l’écran. Le téléphone serait attendu dès le mois de juin 2021, soit beaucoup plus tôt que le modèle de cette année. Il disposerait aussi d’un S Pen, comme la gamme Note de Samsung.

Le prix du Galaxy Z Fold 3 devrait toujours avoisiner les 2000 euros

Alors que les smartphones pliants ne sont plus une nouveauté, nous aurions pu imaginer que Samsung baisse le prix de la prochaine génération de Galaxy Z Fold. Cependant, d’après le leaker MauriQHD sur Twitter, il semble que le géant coréen n’a pour l’instant pas l’intention de baisse le prix de son smartphone premium.

Néanmoins, le Galaxy Z Fold 3 ne serait pas l’unique téléphone pliant de Samsung en 2021. En effet, Samsung prévoirait de lancer 5 smartphones pliants l’année prochaine, dont le Galaxy Z Flip 2, et un Galaxy Fold moins cher, mais moins performant. De plus, Samsung Display avait dévoilé une image d’un smartphone pliant en forme de Z, mais nous ne savons pas s’il s’agit seulement d’une illustration ou d’un réel prototype sur lequel Samsung travaillerait. Nous pourrons peut être en apprendre davantage le 14 janvier, lors de la présentation des Galaxy S21.

