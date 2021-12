Sélection Noël -100 € : des cadeaux tech et geek à offrir en dernière minute

Plus que quelques jours pour finaliser ses cadeaux de Noël. On vous donne ici notre sélection de dernière minute.

Nous ne sommes plus qu’à quelques encablures de Noël. S’il vous reste des cadeaux à faire, nous vous proposons de suivre notre sélection. Éclectique, celle-ci s’attache à demeurer dans un budget raisonnable afin de convenir à toutes les bourses. Mieux encore, on a cherché à dénicher de vrais bons produits, ceux que nous pourrions nous-mêmes offrir à nos proches.

Cadeau jeu vidéo : Deathloop

Deathloop, c’est le nouveau jeu d’Arkane Studios. Le studio lyonnais avait crevé l’écran avec sa licence Dishonored dont les deux épisodes ont tenu les joueurs en haleine. Sous la houlette de Bethesda, ils ont sorti à la rentrée Deathloop. FPS, il n’en a que le nom, il s’agirait plutôt d’un jeu d’aventure/infiltration en vue à la première personne. Une nouvelle idée qui veut matérialiser et sublimer le principe de boucle temporelle.

Coincé dans le corps de Colt, le joueur est réduit à recommencer encore et encore la même journée sur l’île de Blackreef, un endroit qui fleure bon l’idée du futur que l’on se faisait dans les années 60. Son objectif : briser la boucle temporelle dans laquelle il est enfermé. Pour ce faire, il doit assassiner huit visionnaires dans les quatre quartiers modélisés par le studio. Un terrain de jeu qui peut paraître limité, mais on vous l’assure, les maps sont suffisamment grandes et surtout regorgent de planques, endroits à visiter.

Deathloop PS5 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Un arsenal customisable est mis à sa disposition, tout comme des pouvoirs surnaturels, justifiés par l’anomalie biologique qui nappe l’île de Blackreef. Si jamais notre héros vient à mourir, il recommence une nouvelle boucle, mais attention, s’il a glané des informations utilisables a posteriori, le monde aussi a retenu son passage, notamment en bloquant des passages qu’il avait utilisés, par exemple. Prêter attention aux dialogues des ennemis peut être un atout, mais ne comptez pas trop sur eux pour être intelligents. C’est le petit défaut actuel de Deathloop : son IA ne donne pas beaucoup de fil à retordre. Vient ensuite Juliana, l’alter ego de Colt. Son but nous assassiner. Lorsque le multi est activé, un joueur extérieur peut incarner Juliana et nous mener la vie dure. Une expérience sympathique sur le papier, anecdotique en jeu, rares étant les incarnations de Juliana par d’autres.

Deathloop PS5 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Dernier point, nous recommandons ici la version PS5 du jeu et ça a son importance. Sorti également sur PC, Deathloop souffre de ralentissements et de crashs sur cette plateforme. En cause : Denuvo, la protection anticopie validée par Bethesda. Le logiciel antipiratage grève les performances de la machine. Même avec un Core i9, 32 Go de Ram et une 2080ti, on peut se voir dire que la configuration est limite pour lancer le jeu…

Cadeau musique : Oppo Enco Free 2

Oppo Enco Free 2 99,98€ > Amazon

Si vous avez 99 € à dépenser pour des écouteurs, voici le meilleur choix actuellement sur le marché. Les Enco Free 2 prouvent qu’un constructeur de smartphones est aussi capable de livrer un produit audio de qualité.

Oppo propose ici des écouteurs sans fil confortables, compatibles avec le sport et adaptés à toutes les oreilles. Nous entendons par là qu’ils s’accompagnent d’une fonction de personnalisation du son, leur atout maître. Celle-ci fait passer un test auditif à l’utilisateur afin de déterminer les fréquences qu’il entend moins ou plus du tout et les booster via un profil dédié. Une fois l’opération effectuée, on découvre un nouveau son pour peu que son oreille ait un peu vieilli. Un plaisir pour redécouvrir ses playlists Spotify. Pour aller plus loin, Oppo nous a confirmé que ce son personnalisé était conservé en mémoire dans les écouteurs. Aussi, est-il disponible quel que soit l’appareil auquel sont connectés les Enco Free 2.

A lire > Test Oppo Enco Free 2 : les meilleurs écouteurs pour ceux qui entendent moins bien

Oppo Enco Free 2 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

La qualité audio de ces écouteurs est d’excellente tenue. L’autonomie est correcte, tout comme la latence qui a la bonne idée d’être limitée grâce au mode jeu. Et pour moins de 100 €, vous avez également une réduction de bruit active. Celle-ci est dynamique et s’adapte donc à l’environnement. Quelques erreurs apparaissent, mais elles sont négligeables. Bref, carton plein pour Oppo. Pour avoir mieux, il faut payer beaucoup plus cher.

Cadeau nostalgie : Game & Watch : The Legend of Zelda

Game & Watch : The Legend of Zelda 49,99€ > Fnac

Un an après son premier Game & Watch Mario, Nintendo nous refait le coup avec un nouveau « jeu électronique » qui nous emmène dans l’univers de la licence Zelda. À l’intérieur de cette petite machine qui fleure bon les années 80, on retrouve trois épisodes des aventures de Link : The Legend of Zelda, Zelda II The Adventure of Link et Link’s Awakening. Certes, si vous êtes un fan de la saga, sans nul doute les avez-vous déjà parcourus en long et en large.

Cependant, le Game & Watch The Legend of Zelda est aussi un goodies, un collector, un objet de décoration même. Sa boîte a même été étudiée pour se transformer en présentoir. On peut alors laisser tourner une démo de 12 heures de Zelda, laquelle fait office d’écran de veille. Et des secrets apparaissent à certaines heures.

Game & Watch : The Legend of Zelda System – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Côté accessoires, on dispose donc d’un écran de 2,36 pouces avec plusieurs niveaux de luminosité. On retrouve une croix directionnelle ainsi que sept boutons dont les classiques A, B, Select et Start. Les autres servent à sélectionner les jeux, accéder à l’écran de veille et mettre en pause.

Nintendo a pensé à ses fans et propose ses trois jeux dans leurs versions internationales et japonaises. Seul l’épisode GameBoy, Link’s Awakening, a droit à sa traduction originelle en français.

Design old school, gameplay old shcool. Les trois jeux ne bénéficient d’aucune option rewind. Impossible de retourner quelques secondes en arrière comme c’est le cas sur les Nes et Super Nes mini. En revanche, on a tout de même droit à une fonction sauvegarde qu’il faut parvenir à déclencher en pressant simultanément A, B, Select et Start.

Cadeau jeu de plateau : Core Space

Core Space est né des mains de Battle Systems, une entreprise spécialisée dans les décors en cartons pour jeux d’affrontement. Forts de leur expérience, ils ont gavé une boîte de jeu de leur matériel en 3D, assorti le tout de quelques figurines et d’une palanquée de jetons en tout genre pour offrir un jeu d’escarmouche dense, dynamique, prenant.

Jeu de plateau de science-fiction, Core Space est à mi-chemin entre Mass Effect et Firefly. Jouable en solo ou en coop (ou pas), il laisse les joueurs prendre la tête d’une équipe de marchands. Ces derniers tentent de gagner tant bien que mal leur vie dans un monde peu avenant et grevé par la purge, une race de machines humanoïdes dont l’objectif est de moissonner la biomasse des mondes. Un plan de conquête qui n’est pas sans rappeler le scénario de Mass Effect.

A lire > Les meilleurs jeux de société pour les geeks

Dans chaque partie, l’équipage de marchands choisi (deux dans la boîte de base) doit explorer la zone créée en 3D avant la partie, accomplir les objectifs de mission, looter de l’équipement et fuir. Si deux joueurs peuvent prendre part avec la boîte de base, les extensions peuvent porter leur nombre à six.

Avant de débuter, chaque joueur crée son équipage en leur attribuant des points de compétence, de santé, des munitions. On est proche du jeu de rôle. D’ailleurs, en partie, on est amené à rencontrer des civils. Ces PNJ peuvent être hostiles ou non, et surtout ils peuvent être recrutés pour gonfles les rangs des joueurs.

Le livret de règles est un peu touffu, mais regorge d’exemples et se comprend aisément. Le matériel est prolifique et offre un rendu à nul autre pareil sur une table de jeu. Core Space peut être joué en scénario ou en campagne. Son point fort est d’être aussi sympathique en solo qu’en multijoueurs. Seul, à deux, à quatre, avec ou sans maître du jeu, il s’adapte à toutes les situations, notamment grâce aux décors de Battle Systems que l’on peut rétrécir ou agrandir au besoin, en faisant appel aux nombreuses extensions disponibles.