Smartphone Samsung Galaxy A52 est à 349 € avec une carte cadeau offerte chez Darty

Grâce à une remise offerte durant les jours optimistes chez Darty et à une offre de remboursement de 50 €, le smartphone Samsung Galaxy A52 128 Go passe de 449 € à 349 €. Il bénéficie d’un autre avantage qui prendra fin ce soir soit le 30 avril, une carte cadeau offerte de 30 €.

Le Samsung Galaxy A52 est à 349 € chez Darty

Le site Darty est actuellement d’humeur généreuse. Durant les jours optimistes, c’est une remise de 11 % qui est appliquée sur ce produit, ce qui fait passer son prix à 399 €. Ensuite, grâce à une ODR de 50 €, vous pourrez payer le Galaxy A52 à 349 €. Pour finir, jusque ce soir uniquement, vous pourrez obtenir une carte cadeau d’une valeur de 30 € à utiliser chez Darty. Pour cela il vous suffira de copier/coller le code promo DARTY30. Le smartphone Samsung Galaxy A52 128 Go devient tout de suite plus abordable.

Concernant le smartphone, il est équipé d’un écran AMOLED de 6,5 pouces pour une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Avec sa puce Snapdragon 720G et sa compatibilité 5G, la fluidité sera au rendez-vous. Que ce soit de jour ou de nuit, la qualité des photos sera présente grâce à un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. La batterie de 4500 mAh est également satisfaisante puisqu’elle vous permettra de tenir largement votre journée complète.

