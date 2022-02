TV OLED LG 4K 55″ est à son prix le plus bas

Affichée à 1299 € lors de son lancement, la télévision OLED 4K 55 pouces OLED55A1 est actuellement à 889 € soit une belle économie non négligeable de 410 €. Si ce modèle et surtout son prix vous intrigue, continuez votre lecture et vous en saurez plus.

La TV LG OLED 4K 55 pouces passe à moins de 900 €

Pour les personnes qui sont à la recherche d’un téléviseur 4k 55 pouces, celui-ci est actuellement le moins cher chez le marché. Actuellement, il est donc affiché à moins de 900 € soit à 889 € précisément. Attention, à ce prix, les stocks risquent de vite partir.

Si ce modèle ne possède pas les dernières normes installées sur les téléviseurs haut de gamme, il devrait toutefois répondre à la plupart de vos attentes. Sachez qu’il est équipé de l’HDR10 et du Dolby Vision et également du Dolby Atmos pour le son. A l’intérieur, on y retrouve le processeur Alpha 7 de 4ème génération qui vous permettra d’utiliser la 4K et ainsi d’obtenir des rendus plus détaillés. Côté connectique, il a 4 ports HDMI 2.0 qui vous permettra de brancher votre matériel nécessaire pour le jeu par exemple.

