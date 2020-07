Xbox Series X : les exclusivités de la console seraient présentées le 23 juillet

Crédit : Microsoft

Nous n’avions plus de nouvelles des exclusivités de la Xbox Series X depuis le dernier évènement de Microsoft qui remonte au 7 mai 2020. Plusieurs jeux tels qu’Assassin’s Creed : Valhalla, Yakuza : Like a Dragon et Madden NFL 21 avaient été présentés pour l’occasion. La conférence n’avait pas été aussi bien reçue que prévu. Les joueurs étaient nombreux à être déçus par le manque de vidéos de gameplay. Ubisoft avait notamment révélé une première vidéo pour Assassin’s Creed : Valhalla qui contenait plus de cinématiques que de gameplay.

Après la mini polémique qui a secoué les réseaux sociaux, Microsoft a probablement appris de ses erreurs. De plus, il se prépare pour l’évènement de juillet depuis un bon moment déjà. En effet, le constructeur n’avait rien révélé en juin puisque tous les yeux étaient tournés vers la présentation de la PS5 le 11 juin.

Du gameplay d’Halo Infinite sera enfin révélé, ainsi qu’un mystérieux projet

Les dernières informations qui circulent sur la toile ont été confirmées par le site VGC. Microsoft aurait prévu de dévoiler ses exclusivités le 23 juillet, dans exactement trois semaines. Apparemment, la conférence sera surtout dédiée aux jeux exclusifs de la console, mais il semblerait également que des jeux third-party soient annoncés. De plus, n’oublions pas que le tant attendu Halo Infinite sera enfin présenté avec du véritable gameplay. La hype monte chez les fans de la franchise FPS culte qui attendent le nouvel opus depuis plusieurs années.

Microsoft devrait également lever le voile sur un mystérieux projet. Il est développé par le nouveau studio The Initiative appartenant à Xbox. Celui-ci regroupe des personnes talentueuses ayant déjà travaillé sur des projets de grande envergure tels que Tomb Raider, God Of War et Uncharted.

Cependant, il faudra encore patienter avant de découvrir la version low-cost de la console next-gen, la Xbox Series S. D’après les fuites qui circulent à son sujet, elle sera révélée à l’occasion de l’évènement du mois d’août. Microsoft n’a pas encore officiellement confirmé ni la date du 23 juillet pour les jeux exclusifs ni l’existence de la Xbox Series S.

