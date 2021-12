Adidas et Xbox lancent des sneakers pour fêter les 20 ans de la console

L’Adidas Forum Tech Boost est la troisième et dernière paire de sneakers issue de la collaboration entre Adidas et Xbox pour fêter les 20 ans de la console. Les sneakers sont sur le thème de la Xbox Series X et de la manette Xbox Elite.

Pour célébrer les 20 ans de la console, Microsoft a envoyé des colis-surprises à des joueurs Xbox, mais il s’est aussi associé à Adidas pour lancer des sneakers exclusives inspirées de la console. La troisième et dernière paire issue de cette collaboration est l’Adidas Forum Tech Boost. Cette paire est « la toute première sneaker Xbox disponible à l’achat dans le monde ».

Les Adidas Forum Tech Boost pour fêter les 20 ans de Xbox – Crédit : Microsoft

Les sneakers sont disponibles en ligne sur le site de Microsoft, celui d’Adidas et d’autres vendeurs. Elles sont vendues à 140 $, mais les stocks s’épuisent très rapidement. Les sneakers sont largement inspirées de la Xbox Series X qui est toujours victime de la pénurie dans le monde. Microsoft a même dû utiliser des kits de développement pour le tournoi Halo Infinite car il n’avait pas suffisamment de consoles next-gen sous la main.

Le revêtement noir et le vert néon des sneakers Adidas rappellent la Xbox Series X et la manette Xbox Elite

Les Adidas Forum Tech Boost sont principalement noires avec plusieurs touches de vert néon à l’extérieur de la chaussure. Comme l’a précisé Microsoft, « la basket comprend également notre logo Xbox moderne avec des reflets subtils pour représenter le bouton d’alimentation de notre console et le style élégant de la manette sans fil Xbox Elite ».

La semelle verte intérieure des sneakers Xbox rappelle la grille de ventilation de la console next-gen. On retrouve aussi cet élément sur le Xbox Mini Fridge, le mini-frigo officiel de la marque. De plus, la semelle transparente des baskets est un clin d’œil à la manette Xbox transparente lancée en octobre.

Les Adidas Forum Tech Boost pour fêter les 20 ans de Xbox – Crédit : Microsoft

Enfin, Microsoft a aussi célébré les 20 ans de la Xbox avec un poster à 25 $ qui représente le fameux « Red Ring of Death ». Le voyant lumineux de mise sous tension de la Xbox 360 s’allumait en rouge quand la console ne pouvait plus démarrer il y a une quinzaine d’années. Le Red Ring of Death a coûté plus d’un milliard de dollars à Microsoft. L’entreprise est d’ailleurs revenue sur cet énorme échec dans Xbox Power On, le documentaire gratuit de 6 épisodes qui retrace les 20 premières années de Xbox.

Source : The Verge