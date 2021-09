Concept-car Mission R de Porsche : la voiture de course est désormais entièrement fonctionnelle

Porsche a décidé de faire de la Mission R, initialement un concept-car, une voiture de course entièrement apte à remplir son rôle. Selon le constructeur, le véhicule a été testé sur piste et répond désormais aux normes techniques les plus élevées.

La Porsche Mission R est un véhicule de course entièrement électrique. Celui-ci reste cependant un prototype, mais Porsche a décidé de pousser le concept jusqu’au bout. Constatant que le bolide disposait de suffisamment d’éléments aboutis, le constructeur n’a donc pas hésité à compléter le véhicule. Objectif : rendre la voiture entièrement opérationnelle, en vue d’une future production en série.

Porsche Mission R – Crédit : Porsche

Lars Kern, pilote d’essai, a ainsi testé le bolide sur circuit humide. A l’époque, le prototype était uniquement constitué du châssis, la carrosserie étant encore en cours de conception. Le pilote allemand fut surpris par les qualités dont faisait déjà preuve la voiture. Kern déclare ainsi : « Ce qui m’a le plus surpris, c’est à quel point la voiture était déjà avancée. Et bien sûr, la disponibilité immédiate d’un couple énorme et la dynamique de conduite globale. »

Porsche Mission R : une voiture de course électrique allégée au maximum

Grâce à un stator directement refroidi, la Mission R peut fournir une puissance constante. Les deux moteurs et les batteries sont refroidis par huile, une astuce que la marque a apprise lors de la course de la 919 Hybrid au Mans. Afin de respecter le poids cible de 1500 kg du concept, l’équipe a eu recours à l’impression 3D. Un tel processus permet de réduire le poids du boîtier de transmission de 30% par rapport à une version moulée.

Toujours dans le but de réduire le poids, l’équipe de conception s’est penchée sur les matériaux constituants la carrosserie. Celle-ci est donc composée de fibres naturelles et de carbone. Cet alliage permet une masse réduite couplée à une grande durabilité. Enfin, les concepteurs ont pu retirer 12 kilos supplémentaires en allégeant le système de freinage. Cette économie fut rendue possible grâce à une technologie de freinage régénératif.

Source : carscoops