Facebook déploie un mode silencieux pour vous faire décrocher du réseau social

Vous êtes confinés et passez beaucoup trop de temps sur Facebook ? Vous n’êtes pas le seul. Depuis l’arrivée des mesures de quarantaine, la consommation du réseau social de Mark Zuckerberg a explosé partout dans le monde. Alors pour vous aider à déconnecter un peu de la plateforme, Facebook lance un nouveau mode silencieux.

Crédit : Facebook

Celui-ci vous permet de gérer le temps que vous passez sur l’application. Vous pouvez en effet définir une durée pendant laquelle vous souhaitez mettre Facebook en silencieux, c’est-à-dire ne recevoir aucun message ni aucune notification. Si vous tentez d’ouvrir l’app avant la fin de la phase « silencieuse » que vous aviez indiquée, votre écran affichera le temps qu’il reste avant que vous puissiez le faire. Vous n’aurez droit qu’à 15 minutes d’utilisation pendant toute la période de pause définie.

Facebook : de nouveaux outils pour mieux gérer son temps

Pour l’instant, le mode silencieux de Facebook n’est disponible que sur iOS, mais le groupe a indiqué que la fonction arriverait sur Android dès le mois prochain. Elle est accessible depuis l’écran « Votre Temps » de l’application. De nouvelles statistiques sur votre usage de Facebook vont également être ajoutées à ce menu. Elles permettront notamment de voir votre consommation sur une période de deux semaines et de comparer votre activité sur le réseau pendant la journée et la nuit.

Ce mode silencieux fait partie d’une liste de nouveaux outils fournis par Facebook pour aider les utilisateurs à mieux vivre le confinement et la crise pandémique. En plus de la chasse aux fake news sur le COVID-19, le réseau social relaye désormais des conseils de l’Organisation Mondiale de la Santé. Le groupe a également annoncé avoir fait un don de 2 millions de dollars à plusieurs organisations qui luttent contre le suicide et la dépression, des problèmes parfois renforcés par une utilisation abusive des réseaux sociaux.

Facebook Messenger se joint à la lutte contre Covid-19

Source : Facebook