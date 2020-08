L’Audi E-Tron 2021 bénéficie d’une forte réduction de prix et d’une meilleure autonomie

L’Audi E-Tron 2021 démarrera à près de 9 000 dollars de moins que la version actuelle et aura une autonomie accrue de 30 km, ce qui portera son autonomie totale estimée par l’EPA à 360 km.

Crédit : Audi

L’augmentation de l’autonomie n’est peut-être pas aussi importante que certains le souhaiteraient, mais elle montre que le constructeur automobile allemand est en train de progresser dans l’optimisation de celle-ci. Cette autonomie en plus provient de réglages et d’optimisations, comme la possibilité de désactiver occasionnellement le moteur électrique à l’avant lorsqu’il n’est pas nécessaire afin d’économiser de l’énergie. De plus, le fabricant allemand a apporté certaines modifications à sa batterie.

En effet, Audi a augmenté de près de 3,0 kWh la partie utilisable de la batterie de 95,0 kWh que l’on trouve dans l’E-Tron, la faisant passer à 86,5 kWh. La quantité non disponible pour l’usage quotidien est une réserve que la batterie peut utiliser lorsque certaines des cellules utilisables finissent par mourir. Les versions actuelles sont capables de recharger 110 km en seulement 10 minutes, mais on peut surement espérer une vitesse de recharge légèrement supérieure avec ce nouveau véhicule.

Ce n’est pas la première fois qu’Audi augmente l’autonomie de ses véhicules. En 2019, elle avait déjà augmenté la portée de l’Audi E-Tron 55 Quattro de 25 km au cycle WLPT.

Un SUV plus accessible

Le prix de départ est lui en baisse grâce à une nouvelle version de base du SUV E-Tron qui sera désormais disponible à partir de 65 900 dollars. Cela devrait lui permettre de mieux concurrencer le Tesla Model X. L’Audi E-Tron 55 Quattro avait d’ailleurs déjà fait la course contre le SUV de Tesla. Il avait montré des performances légèrement en retrait. Il faut néanmoins noter que son prix est moins élevé.

En effet, il faut débourser au minimum 74.690 dollars pour s’offrir un Tesla Model X. Cependant, la différence de prix semble se justifier par une autonomie beaucoup plus importante sur le Tesla Model X, 565 km au cycle EPA, contre seulement 360 km pour l’Audi E-Tron 2021.

Source : SlashGear