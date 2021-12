Need for Speed : Underground d’EA était en préparation pour devenir une télé-réalité

Dans une nouvelle vidéo YouTube, Lieberman, un consultant sur le premier jeu Need for speed : Underground, révèle comment l’émission produite par Lionsgate devait être.

Nous savons à présent qu’une série basée sur Need for Speed ​​: Underground d’EA était en préparation au début des années 2000. Appelée simplement « Need For Speed », le concept de l’émission télévisée se base sur des équipes assemblant leurs propres véhicules puis relevant des défis issus de la série de jeux vidéo. Seulement à l’époque, déjà de nombreuses émissions axées sur l’automobile étaient susceptibles de concurrencer la production.

Pochette de Need for Speed Underground – Crédits : EA Sports

À l’époque, un partenaire de production de Lieberman lui avait octroyé une réunion à Lionsgate pour présenter son idée. Lieberman avait déjà présenté sans succès des émissions de téléréalité, dont une à Universal Pictures intitulée Ultimate Streetcar Challenge. Mais cette fois-ci EA Games et LionsGate ont apparemment adoré l’idée, et une émission de téléréalité Need for Speed ​​a commencé à se développer. Le projet aurait eu un budget de 6,4 millions de dollars, ce qui en faisait l’un des shows les plus chers dans le genre de ces années là.

Une vidéo riche en contenu

C’est une vidéo très détaillée que cet homme qui a travaillé dans le domaine de la production télévisée depuis plus de 20 ans nous offre sur Youtube. Lieberman y explique comment les concurrents de l’émission télévisée se seraient defiés sur leurs temps de tour, avant de potentiellement remporter le prix de « meilleur de l’émission » grâce à un jury d’experts.

« Avant que YouTube ne conquière le monde, si vous vouliez regarder des vidéos sur la course, ou même la construction de voitures, nous n’avions pas d’autre choix que de regarder la télévision. » Il convient néanmoins de rappeler que les adaptations de jeux vidéo ont encore un bel avenir. Le denier à faire beaucoup parler de lui étant The Last of Us qui est produit par HBO.

Aux dernières nouvelles, le prochain Need For Speed est encore loin d’être prêt. EA a prit au mins un an de retard sur le prochain jeu de la franchise, car le développeur Criterion a été recruté pour aider EA DICE à lancer Battlefield 2042, qui malheureusement s’est avéré être l’un des jeux les plus mal notés de l’histoire de Steam.

Source : Comicbok