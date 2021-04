Plusieurs smartphones avec une caméra sous l’écran sont attendus au second semestre 2021

Les fabricants de smartphones Android utilisent depuis plusieurs années des poinçons pour loger la caméra selfie sur leurs smartphones, mais cela pourrait bientôt changer au second semestre de cette année.

D’après le leaker Ice Universe, de nombreux smartphones avec une caméra sous l’écran vont être dévoilés dans les mois prochains, dont des modèles de Samsung, Xiaomi, Vivo, OPPO ou encore ZTE.

Xiaomi Mi MIX 4 concept – Crédit : Ice Universe

Les caméras sous l’écran ne sont pas une nouvelle technologie, mais ne sont pas encore très démocratisées. En effet, pour l’instant, seul ZTE a commercialisé un smartphone équipé de cette technologie avec son Axon 20 5G.

Cependant, après des résultats exécrables au test photo DxOMark, nous ne pouvions que constater que les caméras sous l’écran devaient encore beaucoup s’améliorer avant de proposer des résultats similaires aux smartphones actuels.

Quels modèles attendre au second semestre ?

D’après Ice Universe, le premier smartphone de Samsung à être équipé d’une caméra sous l’écran pourrait être le Galaxy Z Fold 3 au mois d’août. On s’attend à ce que la caméra interne soit sous l’écran, mais nous n’avons encore aucune certitude concernant la caméra de l’écran externe. Pour l’instant, on ne sait pas si le petit modèle, le Galaxy Z Flip 3, sera ou non équipé de la même technologie. Le géant coréen pourrait faire le choix de s’en passer pour réduire le coût du smartphone.

Xiaomi devrait également enfin commercialiser en septembre un téléphone avec cette technologie, qu’il avait présenté sur un Xiaomi Mi 10 Pro modifié l’été dernier. Le premier smartphone à en être équipé pourrait être le Xiaomi Mi MIX 4, qui succèdera directement au Mi MIX 3, sorti il y a maintenant trois ans.

Ice Universe s’attend également à ce qu’OPPO utilise une caméra sous l’écran dans son premier smartphone pliant, et que Vivo s’en serve sur un futur smartphone haut de gamme, probablement de la gamme NEX. Enfin, on peut s’attendre à voir une nouvelle version modifiée du nouveau Axon 30 Ultra 5G avec une caméra sous l’écran.

Cette nouvelle génération devrait être beaucoup plus performante que l’année dernière. Nous devrions notamment ne plus voir de photos aussi sombres que ce qu’avait constaté DXOMARK dans son test.

Source : Ice Universe