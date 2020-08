PS5 : Sony ouvre les inscriptions pour les précommandes de la console

L’ouverture des précommandes de la PlayStation 5 est imminente. Sony vient en effet de lancer une nouvelle fonctionnalité sur son site US. Les joueurs peuvent s’inscrire pour tenter d’être parmi les premiers à avoir la chance de précommander la console.

Crédit : Sony

Tout le monde ne pourra pas précommander une console PS5. En plus d’être restreintes à une seule par personne, les consoles seraient en quantité extrêmement limitée. Pour cette raison, Sony vient de mettre à jour son site US. Vous y trouverez désormais une section réservée aux inscriptions pour les précommandes. Les joueurs résidant sur le territoire américain sont, hélas, les seuls à pouvoir profiter de cette opportunité, du moins pour l’instant. En effet, une adresse américaine est requise lors de la précommande. Attention cependant, une inscription ne garantit pas la possibilité de précommander la PS5. Sony va effectivement sélectionner les joueurs qui recevront une invitation.

Les invitations seront envoyées en priorité aux joueurs les plus actifs

Sony n’a pas prévu de sélectionner les heureux élus d’une manière aléatoire, mais en fonction des « intérêts antérieurs et des activités PlayStation ». Concrètement, les gros joueurs PlayStation avec beaucoup de temps de jeu à leur actif auront plus de chance d’être invités. De plus, l’invitation ne sera valide que pendant une durée limitée. Elle s’annulera automatiquement si la PS5 n’est pas précommandée pendant la période autorisée par Sony.

D’ailleurs, les précommandes ne concernent pas que la PlayStation 5, mais aussi ses accessoires. Il y a cependant des quantités à respecter. Sony a effectivement précisé que les précommandes seront acceptées tant que « la sélection de produits respecte les limites d’unités ». Les voici :

1 console PS5 ou 1 PS5 Digital Edition ;

2 manettes sans fil DualSense ;

2 stations de rechargement DualSense ;

2 casques-micro sans fil PULSE 3D ;

2 télécommandes media ;

2 caméras HD.

Les précommandes des accessoires ne seront cependant pas réservées qu’aux invitations comme celles des consoles. Tout le monde pourra en profiter, mais il faudra attendre une annonce de Sony pour connaître la date d’ouverture de ces précommandes générales. D’ailleurs, les accessoires tiers devraient être disponibles à l’achat avant la sortie de la console. Vous vous en doutez, Sony n’a pas non plus dévoilé ni les prix officiels ni la date de sortie de sa console next-gen. Nous ne savons même pas encore quand les précommandes débuteront, mais ce ne devrait pas tarder. Pour rappel, la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition sont attendues pour la fin d’année 2020.

Source : Tech Radar