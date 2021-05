Spotify HiFi : le lancement serait imminent, un utilisateur repère une icône dans l’application iOS

L’arrivée de Spotify HiFi serait imminente, si on en croit les nouvelles fonctionnalités qui ont récemment été ajoutées dans l’application Spotify sur iOS. Elles ont été repérées par plusieurs internautes, et nous donnent un aperçu du nouvel abonnement de la plateforme.

L’utilisateur de Reddit « TheMonarc » a réussi à ouvrir un nouveau menu dans l’application mobile Spotify, ce qui pourrait signifier que le nouvel abonnement est sur le point d’arriver.

Spotify HiFi – Crédit : u/TheMonarc / Reddit

En février, Spotify a annoncé un nouveau niveau d’abonnement appelé Spotify HiFi, permettant aux utilisateurs d’écouter de la musique en qualité audio sans perte. Depuis, Apple a présenté sa propre alternative sur Apple Music. Néanmoins, sa meilleure fonctionnalité n’est pas compatible avec les AirPods Pro et AirPods Max.

Alors que le nouvel abonnement d’Apple sera disponible au début du mois de juin, celui de Spotify pourrait bien arriver au même moment. Sur l’application iOS de Spotify, l’utilisateur « TheMonarc » a réussi à accéder à un nouveau menu. Pour cela, il a cliqué sur une nouvelle icône qui apparaît pendant une milliseconde ou deux après avoir ouvert la section Now Playing de l’application.

Une nouvelle icône apparaît sur Spotify

Les images partagées par « TheMonarc » montrent l’icône HiFi dans le coin inférieur droit de l’application. De plus, on retrouve également diverses explications sur la qualité audio HiFi. D’après l’une d’elles, vous devrez utiliser des appareils filaires ou enceintes capables de jouer de l’audio lossless, en qualité 16 bits/44,1 kHz ou plus, pour profiter du son HiFi. La plupart des appareils Bluetooth ne sont pas compatibles.

L’application indique également qu’en cas de baisse soudaine de la bande passante, elle dégradera la qualité du flux afin que l’écoute ne soit pas interrompue. De plus, les images confirment que la musique HiFi peut être téléchargée localement pour une lecture ultérieure. Spotify vous permet d’ailleurs d’écouter les musiques stockées sur votre smartphone Android.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand Spotify compte lancer officiellement ce nouvel abonnement HiFi ni son prix. Apple a frappé fort en proposant le sien au même prix que l’abonnement classique. Cela pourrait contraindre Spotify à s’aligner sur son concurrent. Il faudra certainement patienter encore quelques semaines avant d’en savoir davantage sur cette nouvelle fonctionnalité.

Source : TheMonarc