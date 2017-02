Des chercheurs du MIT développent une application pour montre connectée capable de détecter les émotions

Une équipe du Massachusetts Institute of Technology a mis au point une application pour wearable capable de détecter les émotions dans une conversation. L’application fonctionnerait grâce à une intelligence artificielle qui analyserait le discours d’une personne.



Un discours peut être interprété de différentes manières en fonction du ton donné et de l’émotion qui est transmise. Les chercheurs du MIT ont voulu développer une application qui pourrait discerner les émotions comme un humain le fait face à son interlocuteur.



L’application intégrée dans une montre connectée ou un bracelet va collectionner les données énoncées et analyser le ton de la discussion en général. L’application est également capable d’identifier les changements d’émotions à des intervalles de cinq secondes. Elle peut donc dire si une personne est heureuse ou triste. L’étude a montré que le système est capable d’identifier le ton d’une voix avec 83% de précision.



Dans l’étude menée par l’équipe du MIT, les participants ont porté à leur poignet la montre Samsung Simband. Cette montre était capable de signaler des changements physiques chez les participants tels que la température du corps, le rythme cardiaque, et même s’ils se mettaient à bouger les bras et les mains. Cette analyse des changements physiques permet également d’avoir des informations sur les émotions ressenties.



D’après les chercheurs, cette nouvelle technologie pourrait être très utile dans le cadre de personnes souffrant d’anxiété ou d’autisme.

>>>>>>> Lire aussi : Lipnet : l'intelligence artificielle qui lit sur les lèvres