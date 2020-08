L’Exorciste aura droit à une nouvelle adaptation cinématographique qui sortira en 2021

L’information plutôt inattendue de la sortie d’un nouveau film L’Exorciste est apparue dans un article publié hier sur le site américain spécialisé Deadline. Celui-ci énumérait dans sa conclusion les futurs projets des studios Morgan Creek Productions. Dans cette liste, se trouve un mystérieux « reboot cinéma de L’Exorciste en préparation pour 2021. ».

Crédit : Warner Bros.

L’article ne détaillant aucun des projets, on n’en sait pas plus sur ce nouveau film. Sa date de sortie semble cependant indiquer que le développement ne devrait pas tarder à débuter. Il est également fort probable que l’on en apprenne bientôt un peu plus sur le casting et le réalisateur.

L’Exorciste est une référence du cinéma d’horreur. Réalisé par William Friedkin en 1973, le film a obtenu deux Oscars et quatre Golden Globes. Il a été suivi de plusieurs spin-off, dont une série produite par la FOX et diffusée à partir de 2016. Celle-ci raconte la suite des événements du film original, et ne prend pas en compte les autres films de la franchise. Malgré un accueil plutôt positif, la série The Exorcist a cependant été annulée après deux saisons.

Une suite à L’Exorciste de 1973 ?

Ce nouveau projet de Morgan Creek Productions étant visiblement un reboot, il est fort possible que le film reprenne lui aussi la suite directe du long-métrage de 1973, ou qu’il ait en tout cas un lien direct avec celui-ci. Il faudra cependant attendre une confirmation officielle pour en savoir plus. Étonnamment, le studio, qui avait produit L’Exorciste, la suite ainsi que les deux prequels, avait déclaré sur Twitter en 2015 qu’il « ne tenterait jamais de refaire L’EXORCISTE ».

Morgan Creek semble avoir finalement changé d’avis, tout en ayant gardé ce projet bien secret. Il est en effet rare que le développement d’un reboot d’un aussi grand classique ne s’ébruite pas plus tôt avant sa sortie. En attendant, il n’y a plus qu’à espérer que les salles de cinéma soient rouvertes d’ici 2021.

Halloween : 20 films pour passer une bonne soirée

Source : Comic Book