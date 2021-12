Windows 11 : bientôt la fin du panneau de configuration ?

Windows 11 pourrait bientôt marquer la fin du traditionnel panneau de configuration. Véritable centre de commande du système d’exploitation il y a plusieurs années, le panneau de configuration a commencé à s’estomper avec Windows 8. Microsoft en avait effectivement profité pour introduire l’application Paramètres qui se veut plus moderne et simple à utiliser.

Windows 11 – Crédit : Windows / Unsplash

Néanmoins, Microsoft n’a pas pu se débarrasser aussi simplement du panneau de configuration. Il le rend donc progressivement obsolète jusqu’à ce qu’il ne soit plus utile pour les utilisateurs. Avec la sortie de Windows 11 début octobre, Microsoft s’est rapproché de la fin du panneau de configuration. Plusieurs fonctionnalités ont déjà migré vers l’application Paramètres. Même si Windows 11 ne rencontre pas la popularité escomptée, la disparition du panneau de configuration ne passe pas inaperçue.

Le célèbre panneau de configuration de Windows s’efface progressivement

Microsoft a déployé la build 22509 du programme Windows Insider. Pour rappel, les utilisateurs du programme Windows Insider ont l’opportunité de tester les nouvelles fonctionnalités en avant-première avant leur arrivée au grand public. Ainsi, la build 22509 a transféré d’autres fonctionnalités du panneau de configuration vers les paramètres. Il s’agit notamment de l’option de partage avancé ainsi que de quelques paramètres réseau et appareils.

De plus, vous ne pouvez maintenant plus désinstaller les mises à jour Windows depuis le panneau de configuration. Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans l’application Paramètres. Ainsi, Microsoft continue à simplifier son système d’exploitation et à progressivement faire oublier le traditionnel panneau de configuration. Il y a quelques semaines, la firme de Redmond a aussi annoncé un nouveau design et un mode sombre pour le bloc-notes de Windows 11.

Enfin, nous ne savons pas exactement quand le panneau de configuration fera ses adieux définitifs. Nous savons en tout cas qu’il se rapproche progressivement de la fin. Comme Microsoft l’a lui-même précisé, cette mise à jour « fait partie de nos efforts continus pour transférer les paramètres du panneau de configuration vers l’application Paramètres ».

Source : NotebookCheck