La nouvelle version de Skype se fait descendre sur Internet

Skype enchaîne les mauvaises notes

La nouvelle version deSkype, diffusée le mois dernier, est particulièrement décriée par les utilisateurs du service. Alors qu’elle apporte une nouvelle interface, très proche du populaire Snapchat, et un certain nombre de nouvelles fonctions destinées à tenir tête à son concurrent, les internautes n’accrochent pas, et le font clairement savoir en descendant en flèche l’application.

Si les notes de l’application sur l’App Store et Google Play sont une indication correcte, on y découvre surtout que Skype a grandement perdu l’amour du public depuis sa dernière mise à jour. En affichant un pauvre score de 1,5/5 étoiles sur la plateforme d’Apple, l’app est bardée de commentaires négatifs, ponctués de « complètement pourri », « l’interface est super moche » et autres « honteux ». Côté Google, la note générale de Skype est toujours au beau fixe (avec un score de 4 étoiles sur 5), mais les commentaires les plus récents ne sont certainement pas plus élogieux que chez Apple : des remarques désespérées comme « vous n’avez toujours rien compris » côtoient des « À CHIER » plus agressifs.

Il semble évident que le nouveau tournant pris par Skype, qui passe d’un service de VOIP classique à un énième clone de Snapchat, est loin de faire l’unanimité. Entre autres critiques, les utilisateurs du service lui reprochent donc une interface qui leur semble beaucoup moins claire qu’auparavant, rendant plus compliquée des actions simples comme passer un appel, se rendre invisible ou consulter le statut d’un de ses contacts.