iPad Air 2021 : 11 pouces, Face ID, USB-C, que sait-on de la tablette d’Apple ?

Crédit : Apple

Le marché des tablettes a connu un essor temporaire au début de la pandémie de Covid-19. Les consommateurs en avaient notamment besoin pour le travail et l’enseignement à domicile. Néanmoins, avec la crise économique qui s’est ensuivie, les analystes s’attendent à une chute de 7% des expéditions mondiales de PC et tablettes cette année. La situation devrait s’améliorer en 2021, juste à temps pour la sortie de l’iPad Air 4 d’Apple.

iPad Pro 2020 : Apple recycle les SoC A12X de 2018 avec un cœur graphique supplémentaire

Le premier iPad Air à accueillir l’USB-C

D’après un rapport publié par le blog japonais Macotakara, l’iPad Air 4 pourrait accueillir l’USB-C tandis que la version la plus abordable, l’iPad Mini conserverait le port Lightning. Pas facile de ne pas se mélanger les pinceaux avec Apple qui oscille toujours entre la connectique USB-C ou Lightning. De plus, l’iPad Air de quatrième génération devrait fortement s’inspirer de l’iPad Pro 11 pouces qui vient tout juste de sortir avec un scanner LIDAR, le Magic Keyboard et le fameux port USB-C.

Si le prochain iPad Air s’inspire en effet de l’iPad Pro 2020, on peut s’attendre à y voir un écran de 11 pouces, des bords plus fins et peut-être même Face ID ou du moins Touch ID intégré dessous l’écran. De plus, selon l’analyste réputé Ming Chi-Kuo, Apple s’apprête à sortir un iPad low-cost avec un écran de 10,8 pouces et la puce A13 pour cette fin d’année.

L’iPad Air 4 est donc attendu pour le début de l’année 2021 en même temps que l’iPad Mini. Il semble qu’Apple ait comme objectif d’agrandir progressivement la taille d’écran de ses tablettes. Nous n’avons pas de détails supplémentaires à propos de la prochaine génération d’iPad pour le moment.

Tuto : le jailbreak Unc0ver déverrouille tous les iPhone et iPad, même sous iOS 13.5

Source : PhoneArena