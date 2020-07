Prime Vidéo : Amazon ajoute la création de profils à son service de streaming

Amazon Prime Video rend enfin disponible la mise à jour qui permet à quiconque de créer un profil. Les abonnés peuvent désormais créer jusqu’à six profils personnels par compte, ce qui permet de séparer plus facilement leurs préférences en matière de divertissement des autres membres de leur famille.

Accédez à des recommandations, au déroulement de la saison et à des listes personnalisées basées sur votre activité individuelle, plutôt qu’à un énorme réservoir d’historique de visionnage. La mise en place de profils personnels devrait nettoyer l’interface et offrir une meilleure expérience à chaque membre du foyer.

Crédit : Christian Wiediger / Unsplash

Après un essai effectué en début d’année en Asie et en Afrique, Amazon lance cette fonctionnalité dans le monde entier. Les membres peuvent s’attendre à recevoir un e-mail sur la mise à jour avec plus d’informations sur la façon d’ajouter jusqu’à six profils (un profil principal et cinq autres) sur un seul compte Amazon.

Séries TV : les meilleures séries sur Amazon Prime Video

Les parents peuvent attribuer un profil à leurs enfants, ou simplement utiliser l’option « Enfants » par défaut (adaptée aux moins de 12 ans). Tout comme sur les services de streaming concurrents Netflix, Hulu et Disney+, chaque profil Prime Video est identifié par le nom de l’utilisateur et un avatar de couleur différente.

La gestion des profils simplifiée

Télécharger Amazon Prime Video 3.0.261.16341

Pour commencer, vous aurez déjà votre propre profil sous le nom que vous utilisez pour Amazon. À partir de la page d’accueil d’Amazon, cliquez sur « Prime Video » dans la barre supérieure. Cliquez sur le menu déroulant en haut à droite à côté de votre nom pour faire apparaître la liste des comptes et cliquez sur « Ajouter nouveau ». Il est important de noter que vous ne pouvez rien acheter directement à partir du compte d’un enfant.

La gestion des profils est prise en charge sur les appareils Android et iOS, les tablettes Fire, l’application Prime Video sur Fire TV, Chromecast, certaines Apple TV et les navigateurs web. Il n’est cependant pas possible de créer, modifier ou supprimer des profils sur l’écran d’accueil de Fire TV, les haut-parleurs Alexa avec écran, les tablettes Fire de neuvième génération ou plus anciennes, ou tout autre produit intelligent à la maison.

Netflix : comment supprimer un titre de la liste « Reprendre avec le profil de … » sur Android ?

Vous pourrez désormais créer des profils temporaires pour vos amis sans qu’ils ne viennent ajouter des séries et films à votre historique de visionnage.

Source : thenextweb