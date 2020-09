Sony ne sortira aucun film à gros budget pendant la pandémie

Alors que les salles obscures commencent peu à peu à rouvrir leurs portes, les studios Hollywoodiens sont encore frileux à l’idée de sortir leurs plus gros films. Aux États-Unis, beaucoup de cinémas sont encore fermés, ou ne peuvent qu’accueillir qu’un nombre limité de personnes. Ces spectateurs en moins représentent beaucoup d’argent pour les producteurs. Une perte que Sony n’est pas prête à subir, quitte à retarder tous ses films.

Jared Leto dans le film Morbius – Crédit : Sony Pictures Entertainment

Lors d’une récente conférence sur les médias, le PDG de Sony Pictures Entertainment Tony Vinciquerra a déclaré que sa société ne sortirait aucun de ses films à gros budget « tant que les salles cinéma ne seront pas ouvertes et ne fonctionneront pas à une capacité significative. ».

À cause de la pandémie, Sony a déjà repoussé la sortie du film Morbius. Initialement prévu pour juillet 2020, le nouveau spin-off de Spider-Man n’arrivera en salles qu’en mars 2021, soit presque un an plus tard. Sony a opté pour la même stratégie avec Venom: Let There Be Carnage, qui sortira en juin 2021 au lieu d’octobre 2020. Le studio semble donc très prévoyant, et prêt à repousser encore tout son calendrier si cela est nécessaire.

Selon Sony, sortir Tenet en salles était une « une erreur »

Selon Tony Vinciquerra, sortir un film à 200 millions de dollars maintenant est « une erreur ». Une déclaration très ciblée, puisque ce budget correspond précisément à celui de Tenet, le dernier long-métrage de Christopher Nolan qui vient de sortir au cinéma. Les premiers résultats sont loin d’être comparables à ceux d’une sortie en période « normale », mais Warner Bros. prévoit de prolonger sa disponibilité en salles pour compenser.

D’autres studios tentent la solution de la distribution en VOD. Disney a ouvert le bal en sortant son blockbuster Mulan directement sur sa plateforme de streaming. Le studio envisagerait également d’opter pour la même méthode pour son Marvel Black Widow. Les stratégies diffèrent donc d’un studio à l’autre à Hollywood. Vinciquerra a d’ailleurs ajouté que chacun allait apprendre beaucoup de cette période et que « l’on verrait beaucoup de choses étranges au cours des six prochains mois dans la manière dont les films sortent ». Quelle stratégie sera la meilleure ? Il faudra attendre encore au moins un an pour le savoir.

