Apple lance un outil de transfert des photos et vidéos iCloud vers Google Photos

Apple a lancé un nouvel outil de transfert plutôt surprenant. En effet, l’outil permet de transférer facilement les photos et vidéos stockées sur iCloud vers Google Photos alors que c’est plutôt le contraire généralement. Les entreprises proposent des services pour transférer les données vers leur propre service et non vers celui des concurrents.

Le service iCloud d’Apple – Crédit : Apple

Quoi qu’il en soit, le nouvel outil proposé par Apple est une véritable aubaine pour tous les utilisateurs qui souhaitent conserver une sauvegarde de leur bibliothèque sur Google Photos. Néanmoins, il ne faut pas oublier que Google Photos met fin au stockage gratuit et illimité de photos et vidéos à compter du 1er juin 2021. La firme de Cupertino a précisé que le service est actuellement disponible que pour les utilisateurs « situés dans l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni et concerne les transferts ».

Comment transférer vos photos et vidéos iCloud vers Google Photos ?

Apple a indiqué les prérequis pour pouvoir transférer le contenu de Photos iCloud. Il vous suffit d’avoir une identification à deux facteurs pour l’identifiant Apple, un compte Google et un espace de stockage suffisant sur ce dernier. Cependant, il faut savoir que « les albums partagés, les albums intelligents, les flux de photos, Live Photos » ne peuvent pas être transférés vers Google Photos avec le nouvel outil.

Si toutes les conditions listées ci-dessus sont réunies, vous pouvez directement demander le transfert sur la page Données et confidentialité en vous connectant avec votre identifiant Apple. Ensuite, veuillez sélectionner « Transférer une copie de vos données » et choisissez si vous souhaitez envoyer les photos, les vidéos ou les deux. Vous pouvez alors valider le transfert entre les deux services. D’ailleurs, Apple a précisé que le transfert n’est pas immédiat. Il peut effectivement prendre entre trois et sept jours.

Pour le moment, Google Photos est le seul service de destination du transfert compatible. Nous ne savons pas encore si Apple en a prévu d’autres. Enfin, Google a aussi récemment mis à disposition un outil du nom de Takeout pour vous permettre de récupérer les photos et vidéos stockées sur Google Photos.

Source : Ubergizmo