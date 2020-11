Apple : les AirPods 3 ressembleraient aux AirPods Pro, avec une tige plus petite

Les AirPods d’Apple sont devenus l’un des produits les plus vendus de la société et celle-ci se prépare maintenant à lancer la troisième génération, et ils pourraient bien ne pas être très différents d’un modèle que nous connaissons déjà.

Les prochains écouteurs TWS d’Apple, qui seront probablement appelés AirPods 3, ont fait l’objet d’une fuite en ligne. En effet, une photo de ces écouteurs a été divulguée.

Apple AirPods 3 – Crédit : @duanrui1205 / Twitter

Sur les images partagées par le leaker @duanrui1205, nous pouvons voir une version radiographique de ce qu’il prétend être des « AirPods 3 ». Ceux-ci se présentent dans un boîtier plus petit que les AirPods Pro, mais qui, du point de vue de la conception, ont l’air très similaires. Cependant, ceux-ci seraient plus petits. De plus, ils n’auraient pas d’embout en caoutchouc car ce ne sont pas des intra-auriculaires. Le boîtier est également plus carré que les boîtiers de chargement rectangulaires des AirPods et AirPods Pro traditionnels.

Que peut-on attendre des AirPods 3 ?

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities, les AirPods de troisième génération d’Apple adopteront une solution compacte de type « system-in-package » (SiP) similaire à celle des AirPods Pro. De plus, alors que l’on pensait qu’ils seraient disponibles dès 2019, Apple semble avoir repoussé leur sortie à 2021, en même temps que l’AirPods Studio, dont elle a également reporté le lancement en plus de supprimer quelques fonctionnalités. Il ne faut pas attendre qu’Apple dévoile ses futurs AirPods lors de sa Keynote « One More Thing » du 10 novembre, car celle-ci serait consacrée aux nouveaux MacBook Air et MacBook Pro avec des processeurs Apple Silicon.

Même si la conception des AirPods 3 sera probablement la même que celle des AirPods Pro, les nouveaux AirPods 3 ne disposeront pas de fonctions avancées comme l’annulation active du bruit. La société travaillerait également sur une mise à jour des AirPods Pro avec une forme plus petite et arrondie.

Si vous avez rapidement besoin d’écouteurs intra-auriculaires, il ne faut pas attendre les AirPods de troisième génération ni les AirPods Pro de deuxième génération. Vous pouvez vous tourner vers notre guide d’achat qui regroupe les meilleurs écouteurs intra-auriculaires du marché.

Source : duanrui1205