Apple : les ventes d’iPhone 12 mini seraient décevantes par rapport aux autres modèles

Deux mois après l’officialisation de la nouvelle gamme iPhone 12 d’Apple, les analystes du CIRP affirment que les ventes d’iPhone 12 mini sont bien en retrait par rapport aux ventes d’iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max.

C’est l’iPhone 12 classique qui semble sortir son épingle du jeu, car il représente 27% des ventes, contre seulement 6% pour l’iPhone 12 mini.

Cette année, Apple a pensé aux petites mains en présentant son iPhone 12 mini, un nouvel arrivant dans la gamme annuelle. Cependant, des problèmes sont venus ternir son image, tels qu’un bug de l’écran tactile avec les protections et les coques, qui a depuis été corrigé avec la mise à jour iOS 14.2.1, ou encore la batterie qui tient difficilement la journée suivant l’utilisation. De plus, la recharge sans fil MagSafe d’Apple est plus lente qu’avec les autres modèles.

Les anciens iPhone sont-ils responsables des mauvaises ventes de l’iPhone 12 mini ?

Selon le CIRP, les ventes d’iPhone 12 mini ne sont que légèrement supérieures à celle de l’iPhone XR, de l’iPhone 11 et de l’iPhone SE de deuxième génération, qui sont tous vendus à un prix légèrement inférieur à celui du mini. En conséquence, l’iPhone 12 mini serait moins attractif pour les utilisateurs que des modèles d’ancienne génération, plus abordables. Cependant, les smartphones tels que l’iPhone SE doivent se contenter d’un design démodé, un écran LCD et des performances générales en retrait.

Ces résultats peuvent être étonnants, car un modèle mini était très attendu par la communauté. En effet, certains utilisateurs n’ont pas besoin d’un téléphone avec un écran de plus de 6 pouces. Après sa présentation, nous avions comparé la taille de l’iPhone 12 mini par rapport à tous les autres modèles d’iPhone.

Les fabricants de smartphones se dirigent de moins en moins vers des petits formats. Avec un écran de seulement 5,4 pouces, l’iPhone 12 mini est aujourd’hui le téléphone le plus puissant sous les 6 pouces. Du côté d’Android, peu de smartphones répondent à ce critère, on peut néanmoins citer le Pixel 4a de Google et son écran de 5,8 pouces que nous avions pu tester, mais il s’agit d’un téléphone milieu de gamme.

