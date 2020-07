Disney+ : sortie annulée pour Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, pas de nouvelle série Marvel en août

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver ne sera pas diffusé en août sur Disney+, tel que cela était prévu. La série ne figure plus sur le calendrier des prochaines sorties de la plateforme de streaming.

Mauvaise nouvelle pour les fans de Marvel. Disney+ a annoncé les nouveautés à venir en août sur sa plateforme, et la série Le Faucon et le Soldat de l’Hiver n’en fait pas partie. Le service de streaming n’a pas non plus annoncé de nouvelle date de sortie.

Il y a quelques semaines, on apprenait que la production et les acteurs du show Le Faucon et le Soldat de l’Hiver allaient pouvoir reprendre le chemin des plateaux de tournage. La série est en effet tournée majoritairement en République tchèque, un des premiers pays à avoir rouvert ses frontières aux employés des studios de cinéma. Malgré cette bonne nouvelle, il semblerait que Marvel n’ait pas encore faire revenir les équipes de la série en Europe.

Le calendrier des séries du MCU de plus en plus incertain

Il ne resterait cependant que neuf jours de tournage, mais aussi tout le travail de post-production, qui se déroule à Hollywood. Aux États-Unis, l’épidémie de COVID-19 continue de se propager à grande vitesse. Le PDG de Disney Bob Chapek en mai dernier qu’il n’avait aucune idée de quand le studio pourrait reprendre ses tournages. Deux mois plus tard, la situation ne semble pas avoir beaucoup avancé.

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver est la toute première série Marvel prévue cette année. D’après les dernières informations publiées par Disney+, le show devrait arriver sur la plateforme « à l’automne 2020 ». Il devrait être suivi en décembre de WandaWision, dont le tournage est déjà terminé.

Mais le retard de sortie des aventures de Sam Wilson en tant que nouveau Captain America pourrait bien décaler tout le calendrier des séries Marvel. Ces dernières étant toutes connectées avec les films de la phase 4 du MCU, Disney ne pourra pas se permettre de prendre trop de retard. En attendant, les abonnés Disney+ pourront voir ou revoir le mois prochain Ant-Man et la Guêpe, X-Men, ou encore Les Quatre Fantastiques.

