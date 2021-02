DJI FPV Combo : le drone de course déjà déballé en vidéo avant sa présentation officielle

La vidéo permet de découvrir le nouveau quadrirotor, sa manette, mais également ses lunettes pour profiter d’une expérience à la première personne.

DJI FPV Combo – Crédit : SpiderMonkey FPV / YouTube

Le futur DJI FPV Combo n’a pas été présenté par DJI, mais certains utilisateurs possèdent déjà un exemplaire du drone de course. Il semble que ce produit ne provienne pas d’un magasin, puisqu’on peut lire sur la boite des inscriptions comme « Pas à vendre » ou encore « Exemplaire de démonstration« . En encore dernier, c’est le DJI Mini 2 qui avait été mis en vente avant sa présentation.

Grâce à ce drone de course, DJI arrive enfin sur le marché des drones qui proposent une expérience à la première personne. D’autres fabricants comme Parrot avaient déjà proposé un tel produit, comme le Mambo FPV que nous avions pu tester.

DJI FPV Combo : quels accessoires sont inclus dans la boite ?

Dans la boite du DJI FPV Combo, vous pourrez retrouver le drone, deux paires d’hélices tripales, la manette, le chargeur ainsi que les lunettes FPV V2. La manette ressemble beaucoup à une manette de console, et dispose de joysticks détachables.

Pour l’instant, nous n’avons aucune information concernant les caractéristiques du drone. Néanmoins, comme il s’agit d’un drone de course, on s’attend à ce qu’il puisse voler plus rapidement que les autres drones de DJI. En effet, comme le montre l’image sur la boite, le drone semble voler en étant fortement incliné vers l’avant. Son autonomie, elle, devrait être assez limitée.

Comme il s’agit d’un drone qui doit être utilisé en permanence avec un casque, la manette ne dispose d’aucun support pour accueillir un téléphone. En effet, pour contrôler l’appareil, l’utilisateur doit se munir du casque pour voir directement ce que voit le drone au travers de la caméra embarquée.

On ne sait pas non plus s’il pourra profiter de l’assurance DJI Care Refresh, qui permet désormais de remplacer son drone disparu à un prix moins élevé que d’en acheter un nouveau grâce à la couverture « Flyaway ». Comme des utilisateurs possèdent déjà l’appareil, le fabricant chinois devrait le présenter officiellement d’ici quelques semaines.

Source : SpiderMonkeyFPV