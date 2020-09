Google : Une chaîne américaine a commencé à vendre un Chromecast non annoncé

Le nouveau Chromecast, appareil de lecture de flux multimédias en temps réel de Google, avait déjà fuité il y a quelques jours. Aujourd’hui, le produit de Google a carrément été mis en vente pour le grand public. Connu sous le nom de code Sabrina et initialement attendu pour dans quelques mois, le concurrent de l’Amazon Fire TV Stick est déjà disponible à l’achat dans certains magasins Home Depot aux Etats-Unis. Avant même d’être annoncé officiellement.

Le nouveau Chromecast. Crédits : Twitter

Les fuites d’informations sur les produits non encore révélés sont courantes dans le monde de la technologie. En revanche, des produits commercialisés avant même d’être annoncés, voilà un fait plus rare. C’est ce qui vient d’arriver à Google avec son nouveau Chromecast. Encore non annoncé au grand public, utilisant encore un nom de code en interne, le produit du géant américain est déjà en vente dans des branches de la chaîne Home Depot pour la somme de 50 dollars. Une situation tout simplement incroyable.

Précisons tout de même que seuls certains Home Depot semblent concernés par ces ventes précoces. Le nouveau Chromecast n’est trouvable qu’avec une bonne dose de chance, puisque marginalement mis en rayon. Il semble également évident que les produits vont être retirés de la vente en urgence, si ce n’est déjà le cas. On imagine mal Google laisser la situation se prolonger et atteindre des proportions encore plus gênantes.

Des caractéristiques pensées pour contrer la concurrence

Le nouveau Chromecast proposera une résolution 4K UHD, un support du HDR, du Dolby Atmos, et de la Dolby Vision. Des caractéristiques alignées sur le Fire TV Stick 4K de son concurrent Amazon, qui est également proposé à 50 dollars. Le nouveau Chromecast contiendra également une version renommée de Android TV. Cela donnera accès à Netflix et à la plupart des plateformes de streaming et même à… Amazon Prime Video.

La version mise en vente de ce nouveau Chromecast est blanche, mais il semble que deux autres couleurs seront proposées, à savoir noir et rose. Il s’agit probablement d’une manœuvre de différenciation par rapport au Fire TV Stick 4K, qui n’est proposé qu’en noir. On s’attend bien évidemment à l’intégration de Google Assistant, qui jouera un rôle déterminant pour récupérer des parts de marché sur la concurrence.

Source : Phonearena