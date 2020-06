iOS 14 : tapotez l’arrière de votre iPhone pour déclencher une action

Depuis que la version Beta de iOS14 est disponible, ses utilisateurs s’amusent à découvrir de plus en plus de nouvelles fonctionnalités plus ou moins pratiques notamment et la fonction « Back Tap » pour exécuter des tâches particulières.

Crédit : Apple

Depuis que la version Beta d’iOS 14 est disponible, les possesseurs d’un iPhone qui la testent peuvent découvrir au fur et à mesure toutes ses nouvelles fonctionnalités. Il y a plusieurs nouveautés dont certaines assez bien pensées comme « Back Tap » qui n’est pas passée inaperçue. En effet, Back Tap vous permet de déterminer des actions ou des raccourcis en double ou triple-cliquant l’arrière de votre iPhone.

« Back Tap », une fonction utile pour certains, moins pour d’autres

Back Tap peut paraître un détail et une fonction que peu d’utilisateurs activeront mais elle peut s’avérer très utiles pour d’autres. Par exemple, pour les personnes à mobilité réduite ou pour exécuter une tâche récurrente au quotidien qui vous dispenserait ainsi de devoir déverrouiller votre écran, ouvrir une application et effectuer la tâche. « Back Tap » peut être considérée comme une application de confort et de gain de temps.

Autre fonctionnalité intéressante, avec iOS 14, vos AirPods vont pouvoir se recharger de façon « intelligente ». Ils vont se recharger jusqu’à 80% et finir les 20% pour que vous puissiez les utiliser peu de temps après et non pas consommer de l’énergie pour rien. Pour cela, ils vont analyser votre fréquence d’utilisation afin d’estimer quand ils doivent suspendre ou poursuivre leur rechargement.

iOS 14 serait compatible avec tous les appareils embarquant iOS 13.

D’autres fonctions pratiques, notamment de prévention

D’autres fonctions comme la traduction automatique ont été ajoutées dans iOS 14 ou encore un détecteur sonore pour vous prévenir d’un bruit pouvant être anormal. Par exemple, votre iPhone 12 équipé d’iOS 14 pourrait détecter un bébé qui pleure, une alarme qui sonne ou encore un robinet qui coule. Vous pourriez ainsi vite réagir pour aller vous occuper de l’enfant ou fermer le robinet.

L’équipe de 9to5Mac quant à elle a remarqué qu’il est possible de déterminer quelles photos ont un accès limité. C’est-à-dire que vous ne prendrez pas le risque de donner l’accès à votre photothèque entière à des applications ou réseaux sociaux sur lesquels vous voudriez poster une photo banale comme celle d’un plat cuisiné et ainsi protéger celles que vous considérez comme sensibles.

Apple iOS 14 : découvrez 9 nouvelles fonctions de l’iPhone 12.

Source : Engadget