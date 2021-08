Les Monstres : le reboot de Rob Zombie commence à se dévoiler

Le projet titanesque de Rob Zombie semble avancer à bonne allure. Annoncé il y a quelques mois, le reboot de la série Les Monstres est un rêve de gosse pour le musicien et réalisateur. C’est donc sous la forme d’un long métrage que cette famille pas comme les autres reviendra « à la vie » dans quelques mois. Les vampires, goules et autres loups-garous s’apprêtent ainsi à reprendre du service à Monckingbird Heights. Après plusieurs adaptations tombées dans l’oubli, Rob Zombie compte bien redonner ses lettres de noblesse à cette série, rappelant quelque peu La Famille Addams.

Les Monstres s’apprêtent à faire leur grand retour !- Crédit : CBS

Si pour le moment, on ne sait que peu de choses sur le contenu même du projet, Zombie vient de partager quelques informations sur l’avancée de son travail. Tout cela promet d’être grandiose et décadent !

Les Monstres : Enfin de retour au cinéma !

Le décor est actuellement en cours de construction. Rob Zombie n’a pas pu résister à l’envie de partager son montage avec sa communauté. Si pour le moment, tout est encore un vaste chantier, l’équipe créative ne semble pas avoir lésiné sur les moyens pour s’offrir un cadre de tournage pharaonique. C’est tout un quartier de la ville qui sera ainsi reconstitué afin de tourner rapidement les premières séquences du film.

Le décor en pleine construction – Crédit : Instagram / @robzombieofficial

il faudra encore du temps pour finaliser les choses, mais cela devient très excitant. Dernièrement, le réalisateur avait présenté aux fans les premières planches de costumes et même la perruque de Grand-Père Monstre. Tout le monde attend désormais une confirmation du casting. La rumeur veut que Sheri Moon Zombie prête son talent au personnage de Lili. Mais rien n’a été, pour l’heure, annoncé par l’équipe de production. Le réalisateur devrait s’entourer d’un casting étonnant, avec quelques grandes stars et des artistes plus « alternatifs ».

Aucune date de sortie officielle n’est pour l’heure avancée. L’équipe créative se focalise pour le moment sur la préparation du tournage, voulant offrir un spectacle à la hauteur des attentes. Car depuis le malheureux remake de 1993, les fans sont restés sur leur faim. Alors le pari est de taille pour Zombie qui doit proposer une nouvelle mouture encore plus folle que l’originale !

Source : Screenrant

