LG annonce les premiers téléviseurs OLED 8K compatibles avec les NVIDIA RTX 3000

Selon LG, les téléviseurs sont basés sur le processeur propriétaire Alpha 9 Gen 3, qui comprend une intelligence artificielle capable de fournir un support complet de la 8K pour les jeux, et cela à 60 FPS, avec une bande passante de 48 Go/s.

Crédit : LG TV OLED 8K – LG Newsroom

Les téléviseurs LG OLED prennent en charge la technologie de synchronisation NVIDIA G-SYNC, qui est compatible avec les nouvelles cartes graphiques de chez NVIDIA. La série RTX 3000, qui comprend la RTX 3070, la RTX 3080 et la RTX 3090, a été présentée avant hier. Selon un premier test d’une RTX 3080 par Digital Foundry, la RTX 3080 serait en moyenne 80% plus puissante que la RTX 2080 Ti en jeu. Une RTX 3070 Ti pourrait également être prévue, puisque celle-ci a été repérée chez Lenovo.

« Nous sommes ravis d’apporter le support des GPU GeForce RTX série 30 aux téléviseurs 8K OLED de LG en 2020. », a déclaré Matt Wuebbling, vice président du marketing mondial des GeForce chez NVIDIA. « Les joueurs seront époustouflés par les performances de ces téléviseurs lorsqu’ils joueront aux derniers jeux PC en 8K, avec le ray-tracing le plus réaliste et les fonctions d’intelligence artificielle les plus avancées grâce à la GeForce RTX 3090. ».

Les téléviseurs sont compatibles avec les dernières technologies

Les nouvelles télévisions prennent en charge la technologie G-Sync, qui permet une expérience sans scintillements et déchirements d’images, qui se produisent sur la plupart des écrans. Les fonctionnalités telles que le VRR (taux de rafraîchissement variable), vitesse de réponse ultra-rapide et l’ALLM (Mode automatique à faible latence) sont prises en charge.

La LG OLED88ZX et la LG OLED77ZX sont également compatibles Dolby Atmos et Acoustic Tuning, qui permet à l’intelligence artificielle de mesurer l’environnement acoustique et d’ajuster le son en conséquence. En outre, les télévisions peuvent aussi être connectés à deux enceintes LG simultanément grâce au BT Surround.

Source : LG Newsroom