Marvel : Le Faucon et le Soldat de l’Hiver changerait de nom pour sa saison 2

Selon le journaliste proche de Marvel Charles Murphy, le show Marvel Le Faucon et le Soldat de l’Hiver aura bien une saison 2, mais celle-ci modifiera complètement le nom de la série.

Crédit : Marvel

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver nous fera découvrir comment Sam Wilson prendra la relève de Captain America, après que ce dernier lui ait transmis son bouclier dans Avengers : Endgame. D’ici la fin de la première saison, on imagine donc que le personnage incarné par Anthony Mackie ne pourra plus être appelé Faucon. C’est pourquoi Marvel aurait prévu de changer le nom de la série à partir de la saison 2.

Avengers Endgame : pourquoi Captain America a choisi le Faucon (et pas Bucky) ?

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver changera de nom

Dans un récent podcast, Charles Murphy explique : « À la fin de la première saison, Bucky Barnes et Sam Wilson vont avoir vécu quelque chose de traumatisant et être différents. Il y avait certainement à un moment donné un plan pour une deuxième saison … S’ils font la saison deux, elle ne s’appellera pas Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, ce sera quelque chose liée au thème avec un nom différent. ».

Changer le nom d’une série après une première saison est un peu surprenant, mais dans le cas du Faucon et le Soldat de l’Hiver, la démarche a du sens. On ignore néanmoins quel est l’événement traumatisant que les deux héros Sam et Bucky vivront dans la saison 1. Pour l’instant, les détails du show sont gardés secrets. On sait cependant que tout comme WandaWision et Loki, la série aura des liens étroits avec les films de la phase 4 du MCU.

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver est une des premières productions Marvel à avoir pu reprendre son tournage. Elle devrait donc sortir à temps sur Disney+, c’est-à-dire au courant du mois d’août prochain.

Source : Movie Web