Marvel promet une expérience différente de Black Widow en IMAX

Ça y’est, les salles de cinéma sont enfin accessibles, après de longs mois d’injuste sommeil. Mais si vous voulez en profiter pour découvrir Black Widow, on vous conseille de vous rendre dans une salle bénéficiant de la technologie IMAX. En effet dans cette version, le nouveau projet Marvel bénéficie de 22 minutes d’images agrandies. C’est en tout cas ce que semble recommander le Hollywood Reporter.

Black Widow, version IMAX, promet une expérience unique – Crédit : Marvel Studios

En IMAX, Black Widow semble promettre une expérience bien plus grandiose et immersive. Il vous sera ainsi possible de découvrir le film passer de son format standard de 2:40:1 à un format plus grand de 1:90:1.

Une expérience prometteuse

Attention, ne vous méprenez pas. La version IMAX ne propose en aucun cas 22 minutes additionnelles et exclusives. Simplement, des séquences existantes auront une image élargie. Cela permettra de voir les plans dans une plus grande dimension. Le procédé est assez simple. Une fois le film réalisé, l’équipe créative envoie une copie de ce dernier à IMAX. Les séquences sont ainsi remastérisées, pour offrir une vue bien plus grandiose.

Ce n’est d’ailleurs pas une première pour la firme qui a fait subir le même traitement à certaines de ses anciennes productions.« Marvel et Imax ont un très bon partenariat et nous pensons que nous complétons chacun la marque de l’autre. Nous essayons de faire quelque chose pour que les fans célèbrent cette relation » déclare ainsi le PDG d’IMAX, Rich Gelfond, à Deadline.

Il semble donc acquis que les futures production du MCU bénéficieront des services de cette même technologie. De plus en plus de salles proposent d’ailleurs à leurs clients de vivre ce type d’expérience. Alors, bien sûr, cela ne jouera en rien sur le contenu du film. Mais découvrir Black Widow en IMAX permet de voir les choses sous un angle bien plus intéressant, visuellement parlant.

Rendez-vous est donc donné dès le mois prochain pour enfin découvrir Black Widow. Après de nombreux reports causés par la crise sanitaire, les choses se concrétisent enfin !

