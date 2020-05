Marvel réagit à la mort de George Floyd : « Nous devons nous unir »

La mort de George Floyd aux mains d’officiers de police de Minneapolis a embrasé les États-Unis. Cet événement a choqué l’opinion publique et ravivé des plaies raciales dans la société américaine. Des milliers de manifestants sont sortis dans les rues partout dans le monde pour exprimer leur colère. À Hollywood, de nombreuses stars ont également dénoncé cet acte violent. Les studios Marvel ont rejoint le mouvement hier soir et appelé à l’union contre le racisme.

« Nous sommes contre le racisme. Nous défendons l’inclusion. Nous sommes solidaires de nos collègues employés noirs, des conteurs, des créateurs et de toute la communauté noire. Nous devons nous unir et parler. », ont publié les studios sur leur compte Twitter officiel. D’autres géants du divertissement tels que Disney Animation, Star Wars, Netflix ou encore HBO ont également réagi au scandale en publiant des communiqués similaires.

Plusieurs stars du MCU rejoignent les manifestations

Des acteurs du MCU ont eux aussi pris la parole sur le sujet. Ce week-end, David Bautista, alias Drax le Destructeur dans Les Gardiens de la Galaxie et les deux derniers Avengers a publié un message poignant sur Instagram. L’ancien catcheur déclare : « C’est difficile d’être un combattant et de ne pas pouvoir se battre, de ne pas savoir quoi faire, comment on peut se battre, comment on peut aider. ». L’actrice Tessa Thompson, qui joue Valkyrie dans le MCU, a également rejoint des événements de protestations. Très active sur les réseaux sociaux, elle partage depuis plusieurs jours des témoignages et vidéos des affrontements entre la police et les manifestants. Michael B. Jordan (Black Panther) a lui aussi participé aux manifestations.

Derek Chauvin, le policier qui a maintenu son genou sur le cou de la victime pendant près de 9 minutes a été inculpé pour meurtre au troisième degré. Il encourt jusqu’à 35 ans de prison.

