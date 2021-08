Nestflix : cette parodie de la célèbre plateforme de streaming enflamme la toile

Netflix va devoir composer avec une petite sœur pour le moins inattendue. Baptisée Nestflix, cette fausse plateforme de streaming reprend trait pour trait les codes qui ont fait le succès de son aînée. Dans un marché déjà surchargé avec la présence d’Apple TV ou Prime Vidéo, cette parodie compte bien faire grand bruit dans les prochaines semaines. Mais pas certain que cela amuse ces nombreux concurrents. En revanche, l’idée est pour le moins séduisante, rafraîchissante et audacieuse !

Nestflix : une fausse plateforme de streaming réjouissante – Crédit : Nestflix

Parmi le catalogue du site, une pléiade de fausses émissions et fictions, toutes plus improbables les unes que les autres. Cela méritait bien d’offrir un petit tout d’horizon à cette plateforme qui risque bien de vous faire hurler de rire.

Nestflix : Un univers déjanté en perspective

Aucun détail n’est laissé au hasard. La fausse plateforme ne s’est pas contenté de livrer des titres à peine croyables. Chaque fiche est très sérieusement renseignée, offrant un visuel, un résumé et une distribution. En se promenant sur le site, on peut ainsi découvrir de « faux » programmes, parodiant de gros succès chez les concurrents. Il y a notamment cette fausse suite de Will Hunting ou encore The Duchess Approves, qui semble être la parodie directe de Downtown Abbey.

Même les sociétés fictives de production mentionnées valent le coup d’œil. Par exemple, les programmes plutôt réservés aux personnages âgés sont estampillés « Old Lady Boring Movie Channel ». Le catalogue regroupe tous les genres possibles. Il y a de la télé-novelas espagnole avec Los Amantes Clandestinos, des jeux TV comme Homonym, ou des programmes de télé-réalité, à l’image de MILF Island.

Pour accéder gratuitement à la plateforme, il suffit de renseigner l’adresse nestflix.fun dans sa barre de recherche. Vous passerez à n’en pas douter un moment mémorable en découvrant son contenu drolatique et parfois politiquement incorrect. Et vous risquez fort de délaisser vos plateformes habituelles pour cet OVNI jouissif.

