NVIDIA RTX 3080 : 80% plus puissante que la RTX 2080 sur des jeux vidéo

Nvidia a finalement dévoilé sa nouvelle série de cartes graphiques RTX 3000 avec l’ajout de trois nouveaux modèles qui seront lancés entre septembre et octobre. Il s’agit des RTX 3090, RTX 3080 et RTX 3070.

Digital Foundry a pu analyser les performances réelles de la RTX 3080 en la comparant avec la génération précédente dans certains jeux vidéo.

Crédit : RTX 3080 – Digital Foundry / Youtube

Après la présentation de la nouvelle série de cartes RTX, Nvidia avait donné une bonne idée des performances auxquelles on pouvait s’attendre en jeu. Cependant, la marque n’avait pas vraiment donné de chiffres précis.

L’alimentation à 12 broches est confirmée. Nvidia fournit un adaptateur 12 broches vers double 8 broches avec sa carte graphique. Les ports se composent des trois DisplayPorts habituels plus un seul HDMI 2.1. Cela ouvre la porte aux jeux en 4K 120fps sur les téléviseurs compatibles. Le port vous permet également d’afficher du 8K 60fps.

Les jeux ont été lancés en 4K. La RTX 3080 testée fonctionne conjointement avec un i9-10900K à 5GHz. La différence de performance est de l’ordre de 80% par rapport à la RTX 2080 de la génération Turing. En outre, cela représente un bond assez important d’une génération à l’autre après seulement 2 ans.

Quels jeux ont été testés ?

Les jeux testés ont été choisis par Nvidia. Nous avons affaire à un gain de performance de +68% en moyenne sur Battlefield 5, +81.6% sur Borderlands 3, +84.2% sur Doom Eternal, +69.8% sur Shadow of the Tom Raider, +77.6% sur Control, +92.3% sur Quake 2 en ray tracing et enfin +77.6% sur Control en ayant le ray tracing activité (High RT + DLSS Perf).

Côté tarif et disponibilité, la RTX 3080 sera disponible pour 719 euros le 17 septembre. Si vous n’aimez pas le design des cartes Founders et leur nouveau système de refroidissement, Gainward a déjà laissé fuiter les premières photos de ses RTX 3080 et 3090.

Source : Digital Foundry