Spider-Man : tous les films Sony bientôt disponibles sur Disney+

Peter Parker va enfin rejoindre ses camarades Avengers dans le catalogue Disney+. Sony a en effet signé un accord autorisant la plateforme de streaming à proposer tous les films de la franchise Spider-Man.

Spider-Man débarque sur Disney+ – Crédit : Sony Pictures

Cela inclue donc Spider-Man : Homecoming et Far From Home, mais aussi les premiers opus avec Tobey Maguire et Andrew Garfield, ainsi que les futurs films de la franchise. Le contrat est valable pour l’instant jusqu’à 2026 et prendra effet en 2022. Disney+ devra néanmoins attendre la sortie cinéma et Netflix des films. Pour rappel, le géant du streaming a un accord d’exclusivité avec Sony, qui lui permet de diffuser tous les films du studio sur sa plateforme après la sortie en salles. La firme de Reed Hastings reste donc prioritaire.

D’autres films Sony seront disponibles sur Disney+

Disney+ aura également accès aux autres films Sony. Cela inclue d’autres franchises Marvel tels que Morbius ou encore Venom. Le service de streaming pourra en outre diffuser les autres productions cinéma Sony telles que le très attendu Uncharted, adaptation du jeu vidéo avec Tom Holland, ou encore Jumanji. Tous ces films seront disponibles sur Disney+, mais aussi sur les autres plateformes du groupe telles que Hulu aux États-Unis.

Après la grande bataille entre Disney et Sony autour des droits Spider-Man, cet accord est presque historique. Il y a à peine deux ans, la maison de Mickey a en effet failli perdre le droit de faire apparaître l’homme-araignée dans le MCU. La réaction des fans a été telle que les deux studios ont finalement signé un nouveau contrat qui offre à Spider-Man au moins deux nouvelles trilogies chez Marvel. L’arrivée du super-héros sur Disney+ devrait rassurer encore un peu plus les fans. Peter Parker ne quittera pas le MCU de sitôt. On le retrouvera à la fin de l’année dans Spider-Man : No Way Home, qui réunira d’ailleurs des personnages et acteurs des anciens films Sony de la franchise. La guerre Sony-Disney semble bel et bien terminée.

Source : LRM online