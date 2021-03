Tesla Model Y : la production débutera cet été à la Gigafactory de Berlin

Selon @alex_avoigt, lors d’une réunion du comité du Brandebourg pour les infrastructures et la planification régionale, Tesla aurait annoncé qu’il commencera la production d’ici la fin du mois de juillet, ou au plus tard en août.

Tesla Gigactory de Berlin – Crédit : Tesla

À l’origine, lorsque Tesla avait annoncé qu’il allait produire des Model Y en Europe, le constructeur automobile avait déclaré que la production allait probablement commercer d’ici la fin de l’année. En commençant la production cet été, Tesla aurait alors plusieurs mois d’avance sur son calendrier initial.

Pourtant, la Gigafactory de Berlin a vu sa construction être retardée à de nombreuses reprises. En effet, sa construction a été d’abord mise en pause à cause de problèmes de fondations, puis par des mesures de protection des serpents en hibernations qui se trouvaient sur le site. Malgré ces événements, il semble que Tesla a réussi à faire sortir son usine de terre en un temps record.

Tesla Model Y : qu’attendre de la version européenne ?

La Tesla Model Y promet d’être une voiture différente de la version américaine actuelle. On sait par exemple qu’il s’agirait de la première voiture du constructeur automobile à utiliser les nouvelles cellules révolutionnaires au format 4680.

Celles-ci offrent notamment une autonomie accrue de 30%. De plus, elles sont moins chères, ce qui permet de réduire considérablement le coût par kWh pour les voitures électriques. Enfin, celles-ci stockeraient 5 fois plus d’énergie que les cellules actuelles. On imagine que Tesla va profiter de ces nouvelles batteries pour revoir légèrement le design de son SUV compact.

La Tesla Model Y européenne va aussi se distinguer par une plus grande diversité au niveau des coloris qui seront proposés. En effet, la Gigafactory de Berlin sera épaulée par un nouvel atelier de peinture. Celui-ci s’annonce comme étant le plus ambitieux à ce jour. Jusqu’à présent, la Tesla Model Y est proposée en Blanc, Noir, Bleu, Rouge et Gris. Grâce au nouvel atelier, nous devrions voir arriver de nouvelles couleurs exclusives à l’Europe.

Source : cleantechnica