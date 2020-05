The Walking Dead : Carol retrouvera Rick dans les films

The Walking Dead fera bientôt ses premiers pas au cinéma avec la sortie d’une trilogie de films sur le personnage de Rick Grimes. Le casting continue peu à peu de se dévoiler et on apprend cette semaine que Carol sera elle aussi de retour.

La liste des héros de The Walking Dead qui rejoindront les films centrés sur Rick Grimes s’allonge. Aux côtés du shérif, nous retrouverons non seulement sa petite famille, avec Michonne et Judith, mais aussi son alliée de toujours Carol.

Crédit : AMC

Selon des sources du site We got this covered, l’actrice Melissa McBride, qui incarne Carol depuis la première saison de The Walking Dead, aurait rejoint à son tour le casting des films. Ce personnage a toujours joué un rôle clé dans les différentes saisons de la série, et est également apparu dans la saison 4 du spin-off Fear the Walking Dead. Il n’est donc pas surprenant de retrouver Carol dans un ou plusieurs films de la trilogie.

De nouveaux indices sur le scénario des films The Walking Dead

Les détails de l’intrigue des films restent un mystère, mais beaucoup de théories circulent déjà sur la toile. Plusieurs d’entre elles sont liées au développement d’un vaccin contre le virus, dans lequel Rick pourrait jouer un rôle important. Des sources proches de la production ont récemment évoqué une histoire d’expérimentation scientifique. Ces bruits de couloir ont alors conduit les fans de The Walking Dead à imaginer que le shérif ait été enlevé pour être utilisé dans des expériences. Ce scénario pourrait faire écho à une hypothèse un peu folle seon laquelle Rick serait immunisé contre l’infection et son sang pourrait donc être la clé du remède.

Étant donné les noms déjà présents au casting, le personnage d’Andrew Lincoln pourrait cependant réussir à échapper à ses ravisseurs et à retrouver les siens. Il faudra être patient pour en savoir plus sur toutes ces théories. La production du premier film de la trilogie a en effet été retardée en raison de la crise sanitaire et aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Source : We got this covered