Trump fait son retour sur Twitter et reconnaît enfin sa défaite

Mercredi dernier, des supporters de Donald Trump ont pris d’assaut le Capitol afin de contester la victoire de Joe Biden. Le président sortant a alors publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il répétait que l’élection leur avait été « volée ». Cette déclaration infondée constitue une violation des règles d’utilisation de Twitter, qui a été le premier à suspendre le compte de Trump. Facebook et Instagram ont également appliqué la même sanction dans les heures qui ont suivi.

Donald Trump est de retour sur Twitter – Crédit : Twitter/Donald J. Trump

Aujourd’hui, le président américain a supprimé cette publication et ses messages controversés et son compte Twitter a été déverrouillé. Trump n’a pas tardé à faire son retour sur sa plateforme préférée et a publié ce matin une nouvelle vidéo. Le président y livre un discours bien différent de ses tweets de mercredi.

Il commence par condamner l’attaque du Capitol, la qualifiant de « violente, anarchique et chaotique ». Il s’adresse ensuite directement aux participants à cette manifestation. « Vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi : vous allez payer. ». Puis Donald Trump évoque les résultats des élections et livre une déclaration qui aurait pu peut-être éviter les événements de cette semaine si elle avait été faite plus tôt. « Le Congrès a certifié les résultats. ». Il promet ensuite qu’il se concentrera désormais sur le fait d’assurer une transition « douce, ordonnée et fluide ».

Trump toujours banni des autres réseaux sociaux

Trump n’aura plus droit à une seconde chance sur Twitter. La plateforme de Jack Dorsey a prévenu le président qu’il pourrait être évincé définitivement du réseau social s’il venait à enfreindre à nouveau ses règles. Pour l’instant, Facebook et Instagram n’ont toujours pas débloqué les comptes du républicain. Mark Zuckerberg a déclaré que le ban se prolongerait au moins jusqu’à l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche le 20 janvier prochain. YouTube a de son côté supprimé plusieurs vidéos de la chaîne de Donald Trump, et menacé d’interdire celles relayant des informations mensongères sur les élections américaines. Snpachat a annoncé il y a quelques heures avoir également verrouillé le compte du président.

Source : The Verge