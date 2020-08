Véhicules électriques : l’Europe dépasse la Chine au premier trimestre

Depuis plus de 2 ans, la Chine était le premier marché en termes de vente de véhicules électriques. La pandémie de Covid-19 aura changé la donne puisque c’est maintenant l’Europe qui tient la plus haute marche.

Crédits : Renault

Avec son milliard et demi d’habitants, la Chine est un énorme marché. Cela est d’autant plus vrai que le pays a connu ces dernières décennies une très forte croissance qui a propulsé les revenus des ménages, lesquels pour beaucoup n’avaient alors pas accès à l’automobile.

L’Europe en tête des ventes de véhicules électriques

Depuis 2018, le marché chinois de l’automobile électrique était le plus gros marché mondial, devant les États-Unis et l’Europe. Cela explique l’apparition de constructeurs automobiles chinois en Europe, comme Xpeng et bien sûr la présence d’une Gigafactory Tesla près de Shanghai qui a vu la Model 3 emprunter une route innondée. Elon Musk a tellement d’espoir dans le marché chinois qu’il y cherche des talents pour dessiner ce qui pourrait être la future citadine Tesla.

Seulement, la pandémie de Covid-19 est venue chambouler l’économie mondiale et avec elle évidemment les ventes de voitures. Mais l’Europe fait figure d’exception. Car si partout dans le monde, les ventes globales de véhicules sont en baisse, les véhicules électriques sont en progression de 44 % sur le Vieux Continent. En effet, elles se sont effondrées par rapport au premier trimestre 2019 en Chine à -57 % et aux États-Unis à -33 %, pays dans lequel 80 % des véhicules électriques sont des Tesla.

70 000 voitures électriques vendues en France au premier semestre

D’après un analyste allemand, au premier trimestre, il s’est vendu 500 000 voitures électriques en Europe (269 000 sur batteries et 231 000 hybrides) contre 486 000 en Chine. En regardant les chiffres de plus près, on voit que les ventes de véhicules sur batteries sont bien supérieures en Chine avec 378 000 voitures vendues, mais que l’hybride y est peu populaire avec seulement 108 000 ventes.

Si l’on observe les chiffres de l’Hexagone uniquement, selon Avere-France, au premier semestre 2020, il s’est vendu 69 160 véhicules électriques, soit autant que sur l’ensemble de l’année 2019. Juin uniquement représente presque un tiers des ventes illustrant une très forte reprise du marché. Les aides liées au plan de relance devraient assurer une continuité de cette tendance. Bien que les ventes soit exponentielles, l’électrique ne représente encore que 5,9 % du parc automobile français.

Source : InsideEVs