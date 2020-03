Westworld rencontre Game of Thrones dans sa saison 3 et c’est magique

Les fans de Game Of Thrones auront sûrement reconnu un personnage familier de la série dans l’épisode 2 de Westworld, diffusé hier. Pendant quelques secondes, on a en effet vu pu voir à l’écran l’un des dragons de Daenerys.

Le deuxième épisode de la saison 3 de Westworld comportait quelques guest stars inattendues. Dans une scène assez courte, on a découvert en effet Drogo, le célèbre dragon de Game Of Thrones. La créature est enfermée dans une salle dans laquelle discutent deux personnages aux visages eux aussi bien connus.

Les techniciens qui discutent ensemble devant Drogo sont en effet incarnés par David Benioff et D.B. Weiss, les célèbres showrunners de la série Game Of Thrones. Les deux personnages tentent de trouver un moyen de s’enfuir du parc et d’emmener le dragon au Costa Rica. Et si l’animal ressemble si parfaitement à celui de Daenerys, c’est qu’il a été recréé pour l’occasion par Pixomondo, le studio d’effets spéciaux qui a donné naissance aux dragons de GOT.

Un crossover GOT et Westworld longtemps évoqué

La présence du duo de scénaristes et de Drogo n’est pas seulement dûe au fait que les deux séries soient produites par HBO. Jonathan Nolan créateur de Westworld, et son épouse Lisa Joy, sont en effet des amis proches de Benioff et Weiss, ainsi que de l’auteur des romans George R.R. Martin. Leur amitié remonte à la toute première saison de Westword. À l’époque, les scénaristes des deux shows avaient déjà évoqué leur envie de créer un crossover. George R.R. Martin aurait quant à lui souhaité créer « un arc complet, genre un monde Game Of Thrones dans le parc », a confié Nolan au magazine Variety.

Il ne faudra cependant pas espérer voir cette idée folle devenir réalité, a précisé le showrunner de Westworld. Ce caméo aura néanmoins sans doute ravi les fans des deux séries. Nolan de son côté a trouvé cela « irrésistible ». La troisième et dernière saison de Westworld est diffusée tous les dimanches soirs sur HBO et simultanément sur la chaîne OCS.

